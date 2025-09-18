россияне пытаются захватить Каменское и Плавни, чтобы выйти на окраины Запорожья - военный

$41.190.02
48.770.12
ukenru
10:41 • 880 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 5426 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 5444 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 7010 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 14989 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
06:08 • 12486 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 37497 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 41577 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 32414 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 31279 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
4м/с
70%
751мм
Популярные новости
"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ18 сентября, 02:08 • 19520 просмотра
Вражеская атака на Киевскую область: в Бориспольском районе загорелись складские помещения18 сентября, 02:24 • 13924 просмотра
Единственный, кто был против войны с Украиной: в ISW рассказали о причинах увольнения заместителя руководителя АП рф дмитрия козака18 сентября, 02:59 • 5860 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 12480 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 8732 просмотра
публикации
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
09:39 • 5426 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 8806 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
07:58 • 14989 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 37497 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 38779 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владислав Косиняк-Камыш
Алексей Гончаренко
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 12503 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 20127 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 20648 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 19456 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 48894 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
WhatsApp
YouTube
E-6 Mercury

россияне пытаются захватить Каменское и Плавни, чтобы выйти на окраины Запорожья - военный

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Силы обороны Украины держат позиции и отбивают все атаки, несмотря на полное уничтожение Каменского врагом.

россияне пытаются захватить Каменское и Плавни, чтобы выйти на окраины Запорожья - военный

российские захватчики пытаются захватить населенные пункты Каменское и Плавни, чтобы продолжить наступление на Приднепровское и выйти к окраинам Запорожья. Силы обороны держат позиции и отбивают все атаки, сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Противник в течение всего лета пытается выбить нас и из Каменского, и из Плавней. Продолжает эти безуспешные попытки

- рассказал Волошин.

Волошин также добавил, что Каменское полностью уничтожено врагом. Впрочем, по его словам, Силы обороны держатся и не дают россиянам захватить полностью этот населенный пункт.

Потому что из Каменского и из Плавней, расположенных несколько западнее на берегу бывшего Каховского водохранилища, оттуда можно, во-первых, развить свое наступление на следующий населенный пункт, это Степногорск, и еще один такой населенный пункт - Приднепровское. И это уже, фактически, выйти на окраины Запорожья

- сообщил военный.

Дополнение

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины на запрос УНН подтвердили информацию относительно решения Главнокомандующего ВС Украины Александра Сырского уволить с должностей командира 17-го армейского корпуса Владимира Силенко и 20-го корпуса - Максима Китугина.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко опроверг заявления российской пропаганды о якобы контроле оккупантов над частью Купянска. По его словам, распространенные кадры с россиянином, бежавшим с триколором в городе, не отражают реальности - этого мужчину уже ликвидировали бойцы Сил обороны.

Павел Зинченко

Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Запорожье