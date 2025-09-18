россияне пытаются захватить Каменское и Плавни, чтобы выйти на окраины Запорожья - военный

российские захватчики пытаются захватить населенные пункты Каменское и Плавни, чтобы продолжить наступление на Приднепровское и выйти к окраинам Запорожья. Силы обороны держат позиции и отбивают все атаки, сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Противник в течение всего лета пытается выбить нас и из Каменского, и из Плавней. Продолжает эти безуспешные попытки - рассказал Волошин.

Волошин также добавил, что Каменское полностью уничтожено врагом. Впрочем, по его словам, Силы обороны держатся и не дают россиянам захватить полностью этот населенный пункт.

Потому что из Каменского и из Плавней, расположенных несколько западнее на берегу бывшего Каховского водохранилища, оттуда можно, во-первых, развить свое наступление на следующий населенный пункт, это Степногорск, и еще один такой населенный пункт - Приднепровское. И это уже, фактически, выйти на окраины Запорожья - сообщил военный.

Дополнение

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины на запрос УНН подтвердили информацию относительно решения Главнокомандующего ВС Украины Александра Сырского уволить с должностей командира 17-го армейского корпуса Владимира Силенко и 20-го корпуса - Максима Китугина.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко опроверг заявления российской пропаганды о якобы контроле оккупантов над частью Купянска. По его словам, распространенные кадры с россиянином, бежавшим с триколором в городе, не отражают реальности - этого мужчину уже ликвидировали бойцы Сил обороны.