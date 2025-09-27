російські війська досягли успіху на трьох напрямках фронту - DeepState

Ворожий БпЛА влучив у дах меблевого магазину в Харкові, є постраждалі

Ворожий БпЛА влучив у дах меблевого магазину в Харкові, є постраждалі

Ворожий БпЛА влучив у дах меблевого магазину в Харкові, є постраждалі

Ворожий БпЛА влучив у дах меблевого магазину в Харкові, є постраждалі 26 вересня, 15:06 • 3696 перегляди

Україна врятувала ще трьох молодих людей з окупації: в ОП розкрили деталі

Україна врятувала ще трьох молодих людей з окупації: в ОП розкрили деталі

Україна врятувала ще трьох молодих людей з окупації: в ОП розкрили деталі

Україна врятувала ще трьох молодих людей з окупації: в ОП розкрили деталі 26 вересня, 15:36 • 4616 перегляди

Кількість постраждалих від удару ворожого БпЛА у Харкові зросла до чотирьох

Кількість постраждалих від удару ворожого БпЛА у Харкові зросла до чотирьох

Кількість постраждалих від удару ворожого БпЛА у Харкові зросла до чотирьох

Кількість постраждалих від удару ворожого БпЛА у Харкові зросла до чотирьох 26 вересня, 15:48 • 5530 перегляди