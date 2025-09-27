російські війська досягли успіху на трьох напрямках фронту - DeepState

$41.490.08
48.710.05
ukenru
26 вересня, 14:33 • 20482 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 38070 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 19581 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 19953 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 22664 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 21908 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 36955 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 41041 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 45140 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 29003 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0.6м/с
77%
763мм
Популярнi новини
Ворожий БпЛА влучив у дах меблевого магазину в Харкові, є постраждалі26 вересня, 15:06 • 3696 перегляди
Україна врятувала ще трьох молодих людей з окупації: в ОП розкрили деталі26 вересня, 15:36 • 4616 перегляди
Кількість постраждалих від удару ворожого БпЛА у Харкові зросла до чотирьох26 вересня, 15:48 • 5530 перегляди
Зараз на столі вигідна для України угода про мир, якщо вони не погодяться, то росія захопить всю країну - лукашенко 26 вересня, 16:04 • 5874 перегляди
Змушують битися до смерті або кидають в ями без води та їжі: окупанти сформували мобільні групи для розправи над дезертирами26 вересня, 16:16 • 4776 перегляди
Публікації
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 38077 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 28447 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 36957 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 41043 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 45142 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кароль Навроцький
Петер Сіярто
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Данія
Реклама
УНН Lite
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 20487 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 27804 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 33512 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 36261 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 44045 перегляди
Актуальне
Facebook
Північний потік
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

російські війська досягли успіху на трьох напрямках фронту - DeepState

Київ • УНН

 • 496 перегляди

Російські війська досягли часткового територіального успіху в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Окупанти просунулися поблизу Ямполя, Березового, Калинівського, Ольгівського та Новоіванівки.

російські війська досягли успіху на трьох напрямках фронту - DeepState

Станом на вечір п'ятниці, 26 вересня, російські війська досягли часткового територіального успіху, просунувшись в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про це інформує аналітичний OSINT-проєкт DeepState, передає УНН

Деталі

За даними аналітиків проєкту, на Донеччині окупанти просунулись поблизу Ямполя, на Дніпровщині - біля Березового та Калинівського, а на Запоріжжі - в районах Ольгівського та Новоіванівки.

Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Ямполя, Березового Калинівського, Ольгівського та Новоіванівки

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

26 вересня президент України Володимир Зеленський провів військову нараду, де обговорили ситуацію на фронті та контрнаступальну операцію на Добропільському напрямку. Звільнено 168,8 км² території, а втрати росіян склали майже 3 тисячі осіб.

армія рф штурмує Плавні-Приморське-Степногірськ, попри значні втрати - DeepState23.09.25, 23:12 • 16050 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Донецька область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Володимир Зеленський
Україна