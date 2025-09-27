російські війська досягли успіху на трьох напрямках фронту - DeepState
Київ • УНН
Російські війська досягли часткового територіального успіху в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Окупанти просунулися поблизу Ямполя, Березового, Калинівського, Ольгівського та Новоіванівки.
Станом на вечір п'ятниці, 26 вересня, російські війська досягли часткового територіального успіху, просунувшись в Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про це інформує аналітичний OSINT-проєкт DeepState, передає УНН.
Деталі
За даними аналітиків проєкту, на Донеччині окупанти просунулись поблизу Ямполя, на Дніпровщині - біля Березового та Калинівського, а на Запоріжжі - в районах Ольгівського та Новоіванівки.
Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Ямполя, Березового Калинівського, Ольгівського та Новоіванівки
Нагадаємо
26 вересня президент України Володимир Зеленський провів військову нараду, де обговорили ситуацію на фронті та контрнаступальну операцію на Добропільському напрямку. Звільнено 168,8 км² території, а втрати росіян склали майже 3 тисячі осіб.
армія рф штурмує Плавні-Приморське-Степногірськ, попри значні втрати - DeepState23.09.25, 23:12 • 16050 переглядiв