Армія рф втратила 1110 військових та 45 артсистем за добу - Генштаб
Київ • УНН
27 вересня армія РФ втратила 1110 військових, 45 артилерійських систем та 7 танків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.25 орієнтовно склали 1108510 осіб.
Протягом доби 27 вересня армія рф втратила щонайменше 1110 військових. Також українські захисники знищили 45 артилерійських систем і 7 танків ворога. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний Штаб Збройних Сил України.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1108510 (+1110) осіб;
- танків – 11211 (+7) од;
- бойових броньованих машин – 23290 (+2) од;
- артилерійських систем – 33231 (+45) од;
- РСЗВ – 1503 (+1) од;
- засоби ППО – 1223 (0) од;
- літаків – 427 (0) од;
- гелікоптерів – 345 (0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 64385(+454)
- крилаті ракети – 3747 (0);
- кораблі / катери – 28 (0);
- підводні човни – 1 (0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63040 (+131);
- спеціальна техніка – 3977 (0).
Дані уточнюються.
Польща підняла винищувачі через масовану атаку рф на території України28.09.25, 06:32 • 2804 перегляди