27 сентября, 16:24 • 25009 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 45072 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 68688 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
26 сентября, 14:01 • 118271 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 50590 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 44171 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
26 сентября, 09:46 • 39154 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
26 сентября, 09:25 • 27485 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 59473 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
26 сентября, 06:40 • 60698 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Армия РФ потеряла 1110 военных и 45 артсистем за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 228 просмотра

27 сентября армия РФ потеряла 1110 военных, 45 артиллерийских систем и 7 танков. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.09.25 ориентировочно составили 1108510 человек.

Армия РФ потеряла 1110 военных и 45 артсистем за сутки - Генштаб

В течение суток 27 сентября армия РФ потеряла не менее 1110 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 45 артиллерийских систем и 7 танков врага. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины.

Подробности

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1108510 (+1110) человек; 
    • танков – 11211 (+7) ед; 
      • боевых бронированных машин – 23290 (+2) ед; 
        • артиллерийских систем – 33231 (+45) ед; 
          • РСЗО – 1503 (+1) ед; 
            • средства ПВО – 1223 (0) ед; 
              • самолетов – 427 (0) ед; 
                • вертолетов – 345 (0); 
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 64385(+454) 
                    • крылатые ракеты – 3747 (0); 
                      • корабли / катера – 28 (0); 
                        • подводные лодки – 1 (0); 
                          • автомобильная техника и автоцистерны – 63040 (+131); 
                            • специальная техника – 3977 (0). 

                              Данные уточняются.

                              Польша подняла истребители из-за массированной атаки РФ на территории Украины28.09.25, 06:32 • 2218 просмотров

                              Вероника Марченко

                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Вооруженные силы Украины