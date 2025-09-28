Армия РФ потеряла 1110 военных и 45 артсистем за сутки - Генштаб
Киев • УНН
27 сентября армия РФ потеряла 1110 военных, 45 артиллерийских систем и 7 танков. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.09.25 ориентировочно составили 1108510 человек.
В течение суток 27 сентября армия РФ потеряла не менее 1110 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 45 артиллерийских систем и 7 танков врага. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины.
Подробности
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.09.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1108510 (+1110) человек;
- танков – 11211 (+7) ед;
- боевых бронированных машин – 23290 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 33231 (+45) ед;
- РСЗО – 1503 (+1) ед;
- средства ПВО – 1223 (0) ед;
- самолетов – 427 (0) ед;
- вертолетов – 345 (0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 64385(+454)
- крылатые ракеты – 3747 (0);
- корабли / катера – 28 (0);
- подводные лодки – 1 (0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 63040 (+131);
- специальная техника – 3977 (0).
Данные уточняются.
Польша подняла истребители из-за массированной атаки РФ на территории Украины28.09.25, 06:32 • 2218 просмотров