Польша подняла истребители из-за массированной атаки РФ на территории Украины
Киев • УНН
Польша подняла очередные пары истребителей и привела системы ПВО в наивысший уровень боевой готовности из-за ударов дальней авиации РФ над территорией Украины. Эти действия превентивны, направлены на защиту граждан и воздушного пространства.
Из-за ударов дальней авиации РФ над территорией Украины Польша поднимала свои истребители. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Оперативного командования Вооруженных сил Польши.
В соответствии с действующими процедурами, Оперативный командующий Вооруженными Силами активировал имеющиеся в его распоряжении силы и средства. Дежурные пары истребителей были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в наивысший уровень боевой готовности
Такие действия носят превентивный характер и направлены на защиту граждан и безопасного воздушного пространства, особенно в регионах, близких к потенциальным угрозам. Силы и средства остаются всегда готовыми к немедленному реагированию.
