Польща підняла винищувачі через масовану атаку рф на території України
Київ • УНН
Польща підняла чергові пари винищувачів та привела системи ППО у найвищий рівень бойової готовності через удари дальньої авіації рф над територією України. Ці дії превентивні, спрямовані на захист громадян та повітряного простору.
Через удари дальньої авіації рф над територією України Польща підіймала свої винищувачі. Про це пише УНН із посиланням на допис Оперативного командування Збройних сил Польщі.
Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач Збройних Сил активував наявні в його розпорядженні сили та засоби. Чергові пари винищувачів були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий рівень бойової готовності
Такі дії мають превентивний характер і спрямовані на захист громадян та безпечного повітряного простору, особливо у регіонах, близьких до потенційних загроз. Сили та засоби залишаються завжди готовими до негайного реагування.
Київ під масованою атакою дронів та ракет: що відомо28.09.25, 06:02 • 12238 переглядiв