Польща підняла винищувачі через масовану атаку рф на території України

27 вересня, 16:24 • 26713 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 48065 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 69520 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 119280 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 51082 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 44433 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 39311 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 27590 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 59836 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 61048 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Львові на Городоцькій та Патона сталася ДТП з травмованими: рух частково обмежено27 вересня, 18:47
На Київщині працює ППО: більшість цілей летить у напрямку столиці00:37
Росія здійснила пуски крилатих ракет Х-101/555 з Саратовської області01:02
У Києві лунають вибухи: ППО працює по ворожих дронах 01:39
Київ під масованою атакою дронів та ракет: що відомо03:02
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Іван Федоров
Михайло Федоров
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Польща
Запоріжжя
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47
MIM-104 Patriot
«Калібр» (сімейство ракет)
Ту-95
Ту-160
МіГ-31

Польща підняла винищувачі через масовану атаку рф на території України

Київ • УНН

 • 2804 перегляди

Польща підняла чергові пари винищувачів та привела системи ППО у найвищий рівень бойової готовності через удари дальньої авіації рф над територією України. Ці дії превентивні, спрямовані на захист громадян та повітряного простору.

Польща підняла винищувачі через масовану атаку рф на території України

Через удари дальньої авіації рф над територією України Польща підіймала свої винищувачі. Про це пише УНН із посиланням на допис Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Відповідно до чинних процедур, Оперативний командувач Збройних Сил активував наявні в його розпорядженні сили та засоби. Чергові пари винищувачів були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий рівень бойової готовності

- йдеться у дописі.

Такі дії мають превентивний характер і спрямовані на захист громадян та безпечного повітряного простору, особливо у регіонах, близьких до потенційних загроз. Сили та засоби залишаються завжди готовими до негайного реагування.

Київ під масованою атакою дронів та ракет: що відомо28.09.25, 06:02

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Державний кордон України
Збройні сили Польщі
Україна
Польща