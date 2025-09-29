Ворог продовжує бити по цивільних: на Сумщині загинула жінка та поранено молодого чоловіка - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок атак російських безпілотників на Сумщині загинула 60-річна жінка та важко поранено 23-річного чоловіка. Жінка померла в лікарні, чоловік перебуває у важкому стані.
Деталі
За словами Григорова, вдень у Шалигинській громаді безпілотник рф поцілив по мирних жителях. Внаслідок атаки 60-річна жінка отримала тяжкі поранення. Її доставили до лікарні, проте врятувати її не вдалося.
Увечері ще один російський дрон атакував цивільного у Миропільській громаді. 23-річний чоловік, який рухався на мотоциклі, отримав тяжкі поранення. Наразі він перебуває у важкому стані, його госпіталізували.
Нагадаємо
28 вересня, за офіційними даними, у Сумській області зафіксовано 167 обстрілів 50 населених пунктів, загинув 59-річний чоловік та троє мирних жителів отримали поранення. Внаслідок атаки російськими БпЛА на автомобільну стоянку виникла масштабна пожежа, яку ліквідовано.
