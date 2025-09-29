$41.480.01
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 24946 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
29 вересня, 13:55 • 29223 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 36430 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 40701 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 24140 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 23331 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 15605 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 29883 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 49267 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 70571 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo15:05 • 9052 перегляди
Ворог продовжує бити по цивільних: на Сумщині загинула жінка та поранено молодого чоловіка - ОВА

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Внаслідок атак російських безпілотників на Сумщині загинула 60-річна жінка та важко поранено 23-річного чоловіка. Жінка померла в лікарні, чоловік перебуває у важкому стані.

Ворог продовжує бити по цивільних: на Сумщині загинула жінка та поранено молодого чоловіка - ОВА

Внаслідок ворожих атак дронами по території Сумської області загинула 60-річна жінка та тяжко поранено 23-річного чоловіка. Про це пише УНН із посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова.

Деталі

За словами Григорова, вдень у Шалигинській громаді безпілотник рф поцілив по мирних жителях. Внаслідок атаки 60-річна жінка отримала тяжкі поранення. Її доставили до лікарні, проте врятувати її не вдалося.

Увечері ще один російський дрон атакував цивільного у Миропільській громаді. 23-річний чоловік, який рухався на мотоциклі, отримав тяжкі поранення. Наразі він перебуває у важкому стані, його госпіталізували.

Нагадаємо

28 вересня, за офіційними даними, у Сумській області зафіксовано 167 обстрілів 50 населених пунктів, загинув 59-річний чоловік та троє мирних жителів отримали поранення. Внаслідок атаки російськими БпЛА на автомобільну стоянку виникла масштабна пожежа, яку ліквідовано.

Тривають запеклі бої на Покровському, Торецькому та Гуляйпільському напрямках – Генштаб28.09.25, 16:32 • 4136 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Сумська область