Тривають запеклі бої на Покровському, Торецькому та Гуляйпільському напрямках – Генштаб
Київ • УНН
Станом на 16:00 28 вересня зафіксовано 44 бойові зіткнення по всій лінії фронту. Найбільш інтенсивні бої тривають на сході та півдні, де окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ.
Станом на 16:00 28 вересня загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту сягнула 44, повідомляють у Генштабі. Найбільш інтенсивні бої тривають на сході та півдні, де окупанти намагаються прорвати оборону українських військ. Про це повідомляє Генштабб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Ворог продовжує обстріли прикордонних районів. Артилерійських ударів зазнали населені пункти Чернігівщини та Сумщини, зокрема Галаганівка, Руденка, Нововасилівка, Студенок, Соснівка, Старикове та Біла Береза.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські воїни відбили три атаки, попри три авіаційні удари із застосуванням керованих авіабомб і понад 70 обстрілів, шість з яких із РСЗВ. У районах Вовчанська та Амбарного оборонці відбили ще дві атаки.
На Лиманському напрямку агресор тричі намагався прорватися біля Колодязів, Торського та Ставків, але зазнав відсічі. На Сіверському напрямку зафіксовано чотири ворожі атаки в районах Федорівки, Серебрянки, Ямполя та Дронівки. Поблизу Краматорська відбулася ще одна невдала спроба просування ворога у бік Предтечиного.
Найгарячіше залишається на Покровському напрямку – лише за сьогодні російські війська 18 разів атакували позиції українських захисників у районах Червоного Лиману, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького та в напрямку Мирнограда, Родинського і Балагану.
На Торецькому напрямку зафіксовано п’ять атак у районах Щербинівки, Степанівки, Плещіївки, Полтавки та Русиного Яру. Два бої ще тривають. На Новопавлівському напрямку ворог намагався наступати в районах Тернового та Андріївки-Клевцового, однак був відкинутий.
Українські сили також відбивають дві атаки на Гуляйпільському напрямку, де ворог паралельно завдав авіаударів по Залізничному та Новоселівці. На Придніпровському напрямку агресор здійснив дві безрезультатні спроби штурму, а також вдарив авіацією по Ольгівці.
На Оріхівському напрямку активних дій російських військ сьогодні не зафіксовано.
