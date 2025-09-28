За добу зафіксовано 173 бойових зіткнення на фронті: деталі від Генштабу

Протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 81 авіаційного удару, скинувши 156 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5118 обстрілів, зокрема 107 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6262 дрони-камікадзе. Про це пише УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили п’ять атак загарбників. Також ворог завдав 20 авіаударів, застосувавши при цьому 50 керованих авіабомб, та здійснив 205 обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та у бік Дорошівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі населеного пункту Петропавлівка та у бік Піщаного й Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався прорвати оборону у районах населених пунктів Шандриголове, Колодязі та Торське.

На Сіверському напрямку ворог здійснив шість спроб прориву в районах Серебрянки, Федорівки та у бік Дронівки.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмів агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Січневе, Піддубне, Новоселівка, Соснівка, Маліївка, Новомиколаївка, Березове та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дев’ять спроб ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Полтавки.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили шість атак в районі Степового, Кам’янського та у бік Новоданилівки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну безрезультатну спроби наступу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

