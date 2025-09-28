За добу зафіксовано 173 бойових зіткнення на фронті: деталі від Генштабу

$41.490.00
Ексклюзив
06:00 • 1040 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 33746 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 59362 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 73411 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 124081 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 53359 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 45532 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 39888 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 27874 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 61596 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 33614 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 124083 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 51186 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 61597 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 62705 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 16537 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 73412 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 39043 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 44110 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 46036 перегляди
За добу зафіксовано 173 бойових зіткнення на фронті: деталі від Генштабу

Київ • УНН

 • 430 перегляди

Протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення, 81 авіаудар, 5118 обстрілів та 6262 дрони-камікадзе. Найбільше атак ворога відбулося на Покровському напрямку – 59 штурмів.

За добу зафіксовано 173 бойових зіткнення на фронті: деталі від Генштабу

Протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 81 авіаційного удару, скинувши 156 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5118 обстрілів, зокрема 107 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6262 дрони-камікадзе. Про це пише УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили п’ять атак загарбників. Також ворог завдав 20 авіаударів, застосувавши при цьому 50 керованих авіабомб, та здійснив 205 обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та у бік Дорошівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі населеного пункту Петропавлівка та у бік Піщаного й Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався прорвати оборону у районах населених пунктів Шандриголове, Колодязі та Торське.

На Сіверському напрямку ворог здійснив шість спроб прориву в районах Серебрянки, Федорівки та у бік Дронівки.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмів агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне. 

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Січневе, Піддубне, Новоселівка, Соснівка, Маліївка, Новомиколаївка, Березове та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дев’ять спроб ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Полтавки.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили шість атак в районі Степового, Кам’янського та у бік Новоданилівки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну безрезультатну спроби наступу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Армія рф втратила 1110 військових та 45 артсистем за добу - Генштаб28.09.25, 07:10 • 2324 перегляди

Вероніка Марченко

