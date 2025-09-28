За сутки зафиксировано 173 боевых столкновения на фронте: детали от Генштаба

$41.490.00
Эксклюзив
06:00 • 1000 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 33705 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 59350 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 73395 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 124068 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 53355 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас
26 сентября, 12:45 • 45528 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – Telegraph
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 39888 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 27874 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ Зимы
26 сентября, 09:01 • 61591 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Селена Гомес и Бенни Бланко поженились в Санта-Барбаре: кто из звезд был на свадьбе
27 сентября, 23:41
В Киевской области работает ПВО: большинство целей летит в направлении столицы
00:37
Россия осуществила пуски крылатых ракет Х-101/555 из Саратовской области
01:02
В Киеве раздаются взрывы: ПВО работает по вражеским дронам
01:39
Киев под массированной атакой дронов и ракет: что известно
03:02
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий
27 сентября, 06:00
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 14:01
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 124063 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков
26 сентября, 12:18
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
26 сентября, 09:01
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
26 сентября, 06:40
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 62698 просмотра
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Иван Федоров
Михаил Федоров
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Польша
Запорожье
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT
27 сентября, 13:37
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
26 сентября, 14:33
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов
26 сентября, 09:12
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans
26 сентября, 07:07
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю
25 сентября, 10:47
«Калибр» (семейство ракет)
MIM-104 Patriot
Х-101
Ту-95
Ту-160

За сутки зафиксировано 173 боевых столкновения на фронте: детали от Генштаба

Киев • УНН

 • 424 просмотра

За прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения, 81 авиаудар, 5118 обстрелов и 6262 дрона-камикадзе. Больше всего атак врага произошло на Покровском направлении – 59 штурмов.

За сутки зафиксировано 173 боевых столкновения на фронте: детали от Генштаба

За прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера противник нанес 81 авиационный удар, сбросив 156 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 5118 обстрелов, в том числе 107 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6262 дрона-камикадзе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили пять атак захватчиков. Также враг нанес 20 авиаударов, применив при этом 50 управляемых авиабомб, и совершил 205 обстрелов, в том числе 12 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и в сторону Дорошовки.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районе населенного пункта Петропавловка и в сторону Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Шандриголово, Колодязи и Торское.

На Северском направлении враг совершил шесть попыток прорыва в районах Серебрянки, Федоровки и в сторону Дроновки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Новоекономическое, Николаевка, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Котляровка и Дачное. 

На Новопавловском направлении противник совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Сечневое, Поддубное, Новоселовка, Сосновка, Малеевка, Новониколаевка, Березовое и Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили девять попыток вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Полтавки.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили шесть атак в районе Степного, Каменского и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник совершил одну безрезультатную попытку наступления.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Армия РФ потеряла 1110 военных и 45 артсистем за сутки - Генштаб28.09.25, 07:10 • 2314 просмотров

Вероника Марченко

Война в Украине
Волчанск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Каменское
Украина