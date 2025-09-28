За сутки зафиксировано 173 боевых столкновения на фронте: детали от Генштаба

За прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера противник нанес 81 авиационный удар, сбросив 156 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 5118 обстрелов, в том числе 107 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 6262 дрона-камикадзе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили пять атак захватчиков. Также враг нанес 20 авиаударов, применив при этом 50 управляемых авиабомб, и совершил 205 обстрелов, в том числе 12 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и в сторону Дорошовки.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районе населенного пункта Петропавловка и в сторону Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Шандриголово, Колодязи и Торское.

На Северском направлении враг совершил шесть попыток прорыва в районах Серебрянки, Федоровки и в сторону Дроновки.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Новоекономическое, Николаевка, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Котляровка и Дачное.

На Новопавловском направлении противник совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Сечневое, Поддубное, Новоселовка, Сосновка, Малеевка, Новониколаевка, Березовое и Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили девять попыток вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Полтавки.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили шесть атак в районе Степного, Каменского и в сторону Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник совершил одну безрезультатную попытку наступления.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

