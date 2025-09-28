Продолжаются ожесточенные бои на Покровском, Торецком и Гуляйпольском направлениях – Генштаб
Киев • УНН
По состоянию на 16:00 28 сентября общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта достигло 44, сообщают в Генштабе. Наиболее интенсивные бои продолжаются на востоке и юге, где оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Подробности
Враг продолжает обстрелы приграничных районов. Артиллерийским ударам подверглись населенные пункты Черниговщины и Сумщины, в частности Галагановка, Руденка, Нововасильевка, Студенок, Сосновка, Стариково и Белая Береза.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили три атаки, несмотря на три авиационных удара с применением управляемых авиабомб и более 70 обстрелов, шесть из которых из РСЗО. В районах Волчанска и Амбарного защитники отбили еще две атаки.
На Лиманском направлении агрессор трижды пытался прорваться возле Колодязей, Торского и Ставков, но получил отпор. На Северском направлении зафиксировано четыре вражеских атаки в районах Федоровки, Серебрянки, Ямполя и Дроновки. Вблизи Краматорска состоялась еще одна неудачная попытка продвижения врага в сторону Предтечино.
Жарче всего остается на Покровском направлении – только за сегодня российские войска 18 раз атаковали позиции украинских защитников в районах Красного Лимана, Лисовки, Зверового, Котлиного, Удачного, Молодецкого и в направлении Мирнограда, Родинского и Балагана.
На Торецком направлении зафиксировано пять атак в районах Щербиновки, Степановки, Плещеевки, Полтавки и Русиного Яра. Два боя еще продолжаются. На Новопавловском направлении враг пытался наступать в районах Тернового и Андреевки-Клевцового, однако был отброшен.
Украинские силы также отбивают две атаки на Гуляйпольском направлении, где враг параллельно нанес авиаудары по Зализничному и Новоселовке. На Приднепровском направлении агрессор совершил две безрезультатные попытки штурма, а также ударил авиацией по Ольговке.
На Ореховском направлении активных действий российских войск сегодня не зафиксировано.
