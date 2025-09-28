Продолжаются ожесточенные бои на Покровском, Торецком и Гуляйпольском направлениях – Генштаб

$41.490.00
48.710.00
ukenru
Эксклюзив
08:59 • 12385 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
08:33 • 19508 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 15567 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 19240 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 46651 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 64837 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 81069 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 133558 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 55128 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 47558 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярные новости
Облачно с прояснениями: какая погода ожидается 28 сентябряPhoto28 сентября, 03:57 • 5118 просмотра
Армия РФ потеряла 1110 военных и 45 артсистем за сутки - Генштаб28 сентября, 04:10 • 5866 просмотра
Оккупанты нанесли 727 ударов по Запорожской области в течение суток, есть раненые28 сентября, 04:42 • 7300 просмотра
Повреждено здание медучреждения и детсада в результате атаки по Киеву - Кличко28 сентября, 05:12 • 4102 просмотра
Массированная атака РФ на Киевскую область: число пострадавших от ракетного удара возросло до 31, среди них трое детейPhoto10:08 • 4438 просмотра
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 41186 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 133558 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 57517 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 67669 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 68448 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Йонас Гар Стере
Актуальные места
Украина
Запорожье
Сумская область
Германия
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 20777 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 81069 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 42532 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 47356 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 49139 просмотра
Актуальное
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136
Х-101
Х-47М2 "Кинжал"
Бильд

Продолжаются ожесточенные бои на Покровском, Торецком и Гуляйпольском направлениях – Генштаб

Киев • УНН

 • 442 просмотра

По состоянию на 16:00 28 сентября зафиксировано 44 боевых столкновения по всей линии фронта. Наиболее интенсивные бои продолжаются на востоке и юге, где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ.

Продолжаются ожесточенные бои на Покровском, Торецком и Гуляйпольском направлениях – Генштаб

По состоянию на 16:00 28 сентября общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта достигло 44, сообщают в Генштабе. Наиболее интенсивные бои продолжаются на востоке и юге, где оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

Враг продолжает обстрелы приграничных районов. Артиллерийским ударам подверглись населенные пункты Черниговщины и Сумщины, в частности Галагановка, Руденка, Нововасильевка, Студенок, Сосновка, Стариково и Белая Береза.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили три атаки, несмотря на три авиационных удара с применением управляемых авиабомб и более 70 обстрелов, шесть из которых из РСЗО. В районах Волчанска и Амбарного защитники отбили еще две атаки.

На Лиманском направлении агрессор трижды пытался прорваться возле Колодязей, Торского и Ставков, но получил отпор. На Северском направлении зафиксировано четыре вражеских атаки в районах Федоровки, Серебрянки, Ямполя и Дроновки. Вблизи Краматорска состоялась еще одна неудачная попытка продвижения врага в сторону Предтечино.

Жарче всего остается на Покровском направлении – только за сегодня российские войска 18 раз атаковали позиции украинских защитников в районах Красного Лимана, Лисовки, Зверового, Котлиного, Удачного, Молодецкого и в направлении Мирнограда, Родинского и Балагана.

На Торецком направлении зафиксировано пять атак в районах Щербиновки, Степановки, Плещеевки, Полтавки и Русиного Яра. Два боя еще продолжаются. На Новопавловском направлении враг пытался наступать в районах Тернового и Андреевки-Клевцового, однако был отброшен.

Украинские силы также отбивают две атаки на Гуляйпольском направлении, где враг параллельно нанес авиаудары по Зализничному и Новоселовке. На Приднепровском направлении агрессор совершил две безрезультатные попытки штурма, а также ударил авиацией по Ольговке.

На Ореховском направлении активных действий российских войск сегодня не зафиксировано.

За сутки зафиксировано 173 боевых столкновения на фронте: детали от Генштаба28.09.25, 08:48 • 3066 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Волчанск
Покровск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Черниговская область
Гуляйполе
Северск
Торецк
Краматорск