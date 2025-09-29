Враг продолжает бить по гражданским: в Сумской области погибла женщина и ранен молодой мужчина - ОВА
Киев • УНН
В результате атак российских беспилотников в Сумской области погибла 60-летняя женщина и тяжело ранен 23-летний мужчина. Женщина умерла в больнице, мужчина находится в тяжелом состоянии.
В результате вражеских атак дронами по территории Сумской области погибла 60-летняя женщина и тяжело ранен 23-летний мужчина. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова.
Детали
По словам Григорова, днем в Шалыгинской общине беспилотник РФ попал по мирным жителям. В результате атаки 60-летняя женщина получила тяжелые ранения. Ее доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.
Вечером еще один российский дрон атаковал гражданского в Миропольской общине. 23-летний мужчина, двигавшийся на мотоцикле, получил тяжелые ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали.
Напомним
28 сентября, по официальным данным, в Сумской области зафиксировано 167 обстрелов 50 населенных пунктов, погиб 59-летний мужчина и трое мирных жителей получили ранения. В результате атаки российскими БПЛА на автомобильную стоянку возник масштабный пожар, который ликвидирован.
Продолжаются ожесточенные бои на Покровском, Торецком и Гуляйпольском направлениях – Генштаб28.09.25, 16:32 • 4136 просмотров