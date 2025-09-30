Ночной вражеский обстрел повлиял на движение поездов черниговского направления - Укрзализныця
Киев • УНН
Движение на нежинском направлении обеспечивается резервными тепловозами, что увеличивает время в пути для рейсов из/в Чернигов, Сумы и Шостку. World Central Kitchen обеспечивает обедами 600 пассажиров трех наиболее задержанных поездов.
Ночной вражеский обстрел до сих пор влияет на движение поездов черниговского направления, время в пути увеличено для рейсов из/в Чернигов, Сумы и Шостку, сообщили в Укрзализныце во вторник, пишет УНН.
Детали
"Последствия ночного обстрела до сих пор мешают вернуть поезда черниговского направления к привычному расписанию", - говорится в сообщении.
Как отметили в УЗ, "движение на нежинском направлении в течение дня обеспечивается с помощью резервных тепловозов, что увеличивает время в пути для рейсов из/в Чернигов, Сумы и Шостку".
Как всегда в подобных ситуациях, сообщили в УЗ, "позаботились о пересадках, стыковках и извинительных "обнимашках" в приложении". А представители Central Kitchen, как отмечается, сегодня обеспечивают обедами 600 пассажиров трех наиболее задержанных поездов.
Атака РФ на Черниговскую область 30 сентября: под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры, 26 000 абонентов - без света30.09.25, 08:57 • 2964 просмотра