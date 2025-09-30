Ночной вражеский обстрел повлиял на движение поездов черниговского направления - Укрзализныця

Ночной вражеский обстрел до сих пор влияет на движение поездов черниговского направления, время в пути увеличено для рейсов из/в Чернигов, Сумы и Шостку, сообщили в Укрзализныце во вторник, пишет УНН.

Детали

"Последствия ночного обстрела до сих пор мешают вернуть поезда черниговского направления к привычному расписанию", - говорится в сообщении.

Как отметили в УЗ, "движение на нежинском направлении в течение дня обеспечивается с помощью резервных тепловозов, что увеличивает время в пути для рейсов из/в Чернигов, Сумы и Шостку".

Как всегда в подобных ситуациях, сообщили в УЗ, "позаботились о пересадках, стыковках и извинительных "обнимашках" в приложении". А представители Central Kitchen, как отмечается, сегодня обеспечивают обедами 600 пассажиров трех наиболее задержанных поездов.

Атака РФ на Черниговскую область 30 сентября: под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры, 26 000 абонентов - без света