В Черниговской области РФ во второй раз за сутки обстреляла железнодорожную инфраструктуру, поезда будут двигаться с задержкой - УЗ

Российские войска во второй раз за сутки обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Черниговской области, что привело к обесточиванию на Нежинском направлении. Из-за этого движение поездов на Сумском и Черниговском направлениях временно затруднено. Об этом в Facebook сообщила "Укрзализныця", пишет УНН.

Подробности

Россияне в очередной раз нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре на севере Украины.

В "Укрзализныце" сообщили, что все поезда будут курсировать под резервными тепловозами, поэтому ожидаются задержки. Наибольшее отклонение от расписания сейчас имеет поезд №143 Сумы – Львов, который опоздает более чем на 7 часов. В обратном направлении поезд №144 Львов – Сумы также отправится с задержкой.

Следить за актуальным движением поездов можно на официальном сайте: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.

Ночной вражеский обстрел повлиял на движение поездов черниговского направления - Укрзализныця