На Черниговщине возобновили движение: завершены ремонтные работы на нежинском направлении - УЗ
Киев • УНН
Укрзализныця завершила аварийно-ремонтные работы на нежинском направлении, возобновив движение поездов. Пассажирские поезда отправляются с задержками, вызванными временными техническими трудностями.
Укрзализныця сообщила о завершении аварийно-ремонтных работ на нежинском направлении. Движение поездов возобновлено, а резервные тепловозы возвращаются на базу. Об этом сообщают в соцсетях компании, передает УНН.
Подробности
Согласно обновленным данным компании, пассажирские поезда отправляются с задержками, вызванными временными техническими трудностями, в частности:
- Поезд №786 Шостка — Киев отправился с задержкой +6:25, поезд №115 Сумы — Киев — с задержкой +2:15.
- Поезда №105/106 Киев — Одесса и №97/98 Киев — Ковель отправляются из Киева с задержкой для пересадок пассажиров сумских рейсов.
Спасибо за терпение всем, кто сегодня задержался в пути. И спасибо нашим путейцам и энергетикам за максимально быстрое восстановление движения на Черниговщине
Напомним
Российские войска второй раз за сутки обстреляли железнодорожную инфраструктуру на Черниговщине, вызвав обесточивание на Нежинском направлении. Из-за этого движение поездов на Сумском и Черниговском направлениях было временно затруднено.
Все поезда курсировали под резервными тепловозами и двигались с задержками.