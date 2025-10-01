Целенаправленный удар РФ по Славутичу вызвал трехчасовой блэкаут на Чернобыльской АЭС - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что российский удар по энергетической подстанции в Славутиче, осуществленный более чем 20 дронами, привел к трехчасовому блэкауту на объектах Чернобыльской АЭС. Это затронуло новое укрытие и хранилище отработанного ядерного топлива, где хранится 80% топлива, накопленного за время функционирования АЭС.
россияне не могли не знать, что удар по объектам в Славутиче будет иметь такие последствия для Чернобыля. И это был целенаправленный удар, в котором они применили более 20 дронов – по предварительной оценке, российско-иранских "шахедов". Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
По словам Главы государства, из-за сегодняшнего российского удара по одной из наших энергетических подстанций в Славутиче более трех часов продолжался блэкаут на объектах бывшей Чернобыльской атомной станции. Это, в частности, новое укрытие, которое обеспечивает безопасность окружающей среды от остатков четвертого энергоблока станции после взрыва 1986 года и радиоактивных обломков и пыли. Также это хранилище для отработанного ядерного топлива, в котором хранится 80% всего такого отработанного топлива, накопленного за время функционирования АЭС. Это отработанные топливные сборки общим весом более 3250 тонн.
россияне не могли не знать, что удар по объектам в Славутиче будет иметь такие последствия для Чернобыля. И это был целенаправленный удар, в котором они применили более 20 дронов – по предварительной оценке, российско-иранских "шахедов". Часть этих дронов удалось сбить, но удар был организован именно волной дронов, чтобы усложнить защиту объекта
Добавим
Кроме того, Президент отметил, что одновременно восьмой день продолжается блэкаут на Запорожской атомной станции, начавшийся из-за российских обстрелов в районе станции. И россияне не делают абсолютно ничего, чтобы исправить ситуацию и дать возможность украинским специалистам восстановить внешнее питание ЗАЭС, которое должно было бы функционировать непрерывно в нормальных условиях.
россия сознательно создает угрозу радиационных инцидентов, пользуясь, к сожалению, слабой позицией МАГАТЭ и директора Рафаэля Гросси, а также распыленностью глобального внимания. Чтобы исправить ситуацию, слабые и половинчатые решения не сработают. Каждый день затягивания россией войны, российские отказы от полного и надежного прекращения огня, постоянные российские удары по всем объектам нашей энергетики, включая те, от которых зависит безопасность атомных станций и другой ядерной инфраструктуры, – это глобальная угроза. Включая объекты ЧАЭС и ЗАЭС, в Украине расположены шесть атомных станций, и каждая из них может быть мишенью для российских дронов и ракет
По его словам, важно, чтобы страны Европы, Соединенные Штаты, страны "Группы семи" и "Группы двадцати" реально действовали ради мира и безопасности на сто процентов возможного.
Нужно сильное реагирование и соответствующее давление на россию с целью защиты жизни. Я благодарен всем в мире, кто не молчит
Напомним
В результате российского обстрела энергетической инфраструктуры Киевской области в Славутиче на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС" возникла чрезвычайная ситуация. Из-за скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, изолирующий разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС.