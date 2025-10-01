Целенаправленный удар РФ по Славутичу вызвал трехчасовой блэкаут на Чернобыльской АЭС - Зеленский

россияне не могли не знать, что удар по объектам в Славутиче будет иметь такие последствия для Чернобыля. И это был целенаправленный удар, в котором они применили более 20 дронов – по предварительной оценке, российско-иранских "шахедов". Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам Главы государства, из-за сегодняшнего российского удара по одной из наших энергетических подстанций в Славутиче более трех часов продолжался блэкаут на объектах бывшей Чернобыльской атомной станции. Это, в частности, новое укрытие, которое обеспечивает безопасность окружающей среды от остатков четвертого энергоблока станции после взрыва 1986 года и радиоактивных обломков и пыли. Также это хранилище для отработанного ядерного топлива, в котором хранится 80% всего такого отработанного топлива, накопленного за время функционирования АЭС. Это отработанные топливные сборки общим весом более 3250 тонн.

россияне не могли не знать, что удар по объектам в Славутиче будет иметь такие последствия для Чернобыля. И это был целенаправленный удар, в котором они применили более 20 дронов – по предварительной оценке, российско-иранских "шахедов". Часть этих дронов удалось сбить, но удар был организован именно волной дронов, чтобы усложнить защиту объекта - подчеркнул Зеленский.

Добавим

Кроме того, Президент отметил, что одновременно восьмой день продолжается блэкаут на Запорожской атомной станции, начавшийся из-за российских обстрелов в районе станции. И россияне не делают абсолютно ничего, чтобы исправить ситуацию и дать возможность украинским специалистам восстановить внешнее питание ЗАЭС, которое должно было бы функционировать непрерывно в нормальных условиях.

россия сознательно создает угрозу радиационных инцидентов, пользуясь, к сожалению, слабой позицией МАГАТЭ и директора Рафаэля Гросси, а также распыленностью глобального внимания. Чтобы исправить ситуацию, слабые и половинчатые решения не сработают. Каждый день затягивания россией войны, российские отказы от полного и надежного прекращения огня, постоянные российские удары по всем объектам нашей энергетики, включая те, от которых зависит безопасность атомных станций и другой ядерной инфраструктуры, – это глобальная угроза. Включая объекты ЧАЭС и ЗАЭС, в Украине расположены шесть атомных станций, и каждая из них может быть мишенью для российских дронов и ракет - подчеркнул Зеленский.

По его словам, важно, чтобы страны Европы, Соединенные Штаты, страны "Группы семи" и "Группы двадцати" реально действовали ради мира и безопасности на сто процентов возможного.

Нужно сильное реагирование и соответствующее давление на россию с целью защиты жизни. Я благодарен всем в мире, кто не молчит - резюмировал Президент.

Напомним

В результате российского обстрела энергетической инфраструктуры Киевской области в Славутиче на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС" возникла чрезвычайная ситуация. Из-за скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, изолирующий разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС.