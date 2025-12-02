Минздрав предупреждает: снотворные без рецепта могут вредить сну и здоровью
Центр общественного здоровья Минздрава Украины и невролог Юрий Фломин подчеркивают опасность безрецептурных снотворных, которые нарушают архитектуру сна и вызывают зависимость. Препараты с доксиламином или фенобарбиталом могут вредить печени и памяти, а растительные средства часто действуют как плацебо. Назначать снотворные должен только врач.
Центр общественного здоровья Минздрава Украины совместно с врачом-неврологом Юрием Фломиным объяснил, почему прием снотворных без назначения может быть опасным. По словам эксперта, такие препараты нарушают естественную архитектуру сна, снижают его восстановительную функцию и способствуют формированию зависимости. Об этом пишет УНН.
Снотворные препараты, которые продаются без рецепта, например, с действующим веществом доксиламин, не являются хорошими средствами для длительного применения, поскольку они негативно влияют на архитектуру сна. Из-за этого даже после 7–8 часов сна человек может чувствовать себя уставшим, ведь организм не может полноценно восстановиться
Особенно рискованными являются средства с доксиламином или фенобарбиталом, которые могут ухудшать работу печени, память и внимание. Даже "растительные" препараты с валерианой или пустырником доказанной эффективностью не отличаются, а их влияние часто опирается на эффект плацебо.
"Это популярные на украинском рынке средства, в состав которых входит химическое вещество фенобарбитал, вызывающее быстрое формирование зависимости. Ко мне обращались пациенты старшего возраста, которые уже не могут заснуть без этих препаратов", – отмечает Юрий Фломин.
Фломин подчеркивает: только врач может безопасно подобрать снотворные, а при регулярных проблемах со сном следует обращаться сначала к семейному врачу, а при необходимости – к узкопрофильному специалисту.
Подбирать и назначать снотворные препараты должен исключительно врач. Если у вас есть регулярные проблемы со сном – трудности с засыпанием, беспричинные пробуждения среди ночи, слишком ранние подъемы и т.д. – обязательно посетите специалиста
