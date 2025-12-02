Минздрав предупреждает: снотворные без рецепта могут вредить сну и здоровью

$42.340.08
12:35 • 8936 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 22714 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33 • 22911 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 17498 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08 • 19057 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 52244 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 49739 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 59414 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 50203 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 45877 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА2 декабря, 07:07 • 32234 просмотра
Трамп направил в рф нетипичную команду переговорщиков для "мирного соглашения" по Украине - CNN2 декабря, 07:31 • 20913 просмотра
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью2 декабря, 09:30 • 20050 просмотра
Депутаты заблокировали трибуну в ВР, Стефанчук объявил перерывPhotoVideo10:45 • 9404 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост11:57 • 6282 просмотра
Лицензии выданы – контроль отсутствует: почему Минздрав "закрывает глаза" на трагедии в Odrex14:41 • 4290 просмотра
Как предотвратить атаку с использованием программ-вымогателей: советы от киберполиции14:40 • 3860 просмотра
Биткойн и облигации восстанавливаются после распродаж, акции демонстрируют рост11:57 • 6292 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:54 • 22714 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Эксклюзив
11:33 • 22911 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 38738 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 40956 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 97317 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 72117 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 88142 просмотра
Минздрав предупреждает: снотворные без рецепта могут вредить сну и здоровью

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Центр общественного здоровья Минздрава Украины и невролог Юрий Фломин подчеркивают опасность безрецептурных снотворных, которые нарушают архитектуру сна и вызывают зависимость. Препараты с доксиламином или фенобарбиталом могут вредить печени и памяти, а растительные средства часто действуют как плацебо. Назначать снотворные должен только врач.

Минздрав предупреждает: снотворные без рецепта могут вредить сну и здоровью

Центр общественного здоровья Минздрава Украины совместно с врачом-неврологом Юрием Фломиным объяснил, почему прием снотворных без назначения может быть опасным. По словам эксперта, такие препараты нарушают естественную архитектуру сна, снижают его восстановительную функцию и способствуют формированию зависимости. Об этом пишет УНН.

Детали

Снотворные препараты, которые продаются без рецепта, например, с действующим веществом доксиламин, не являются хорошими средствами для длительного применения, поскольку они негативно влияют на архитектуру сна. Из-за этого даже после 7–8 часов сна человек может чувствовать себя уставшим, ведь организм не может полноценно восстановиться 

– отмечает Юрий Фломин.  

Особенно рискованными являются средства с доксиламином или фенобарбиталом, которые могут ухудшать работу печени, память и внимание. Даже "растительные" препараты с валерианой или пустырником доказанной эффективностью не отличаются, а их влияние часто опирается на эффект плацебо.

Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы01.12.25, 11:30 • 59732 просмотра

"Это популярные на украинском рынке средства, в состав которых входит химическое вещество фенобарбитал, вызывающее быстрое формирование зависимости. Ко мне обращались пациенты старшего возраста, которые уже не могут заснуть без этих препаратов", – отмечает Юрий Фломин.  

Фломин подчеркивает: только врач может безопасно подобрать снотворные, а при регулярных проблемах со сном следует обращаться сначала к семейному врачу, а при необходимости – к узкопрофильному специалисту.

Подбирать и назначать снотворные препараты должен исключительно врач. Если у вас есть регулярные проблемы со сном – трудности с засыпанием, беспричинные пробуждения среди ночи, слишком ранние подъемы и т.д. – обязательно посетите специалиста 

– добавляет Фломин. 

Календарь профилактических прививок в Украине изменится: ВПЧ, обновленные возрастные схемы и комбинированные вакцины01.12.25, 10:04 • 3380 просмотров

Степан Гафтко

