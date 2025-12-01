Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы

В Украине разгорелся скандал, связанный со смертью одесского бизнесмена Аднана Кивана в местной клинике Odrex, вероятно, из-за ненадлежащей медицинской помощи. После того, как ситуация стала публичной, начали появляться истории о других жертвах медучреждения – родственники рассказывают, что их родные умерли после лечения в "Одрексе". В то же время возникает вопрос: должно ли Минздрав реагировать на такие сигналы, когда речь идет о потенциальной угрозе для жизни и здоровья людей? УНН расспросил юристов, как в этой ситуации должно действовать Министерство здравоохранения, чтобы трагедии не повторялись.

Что произошло в "Одрексе"?

Скандал с одесской клиникой "Одрекс" разгорелся, когда Офис Генерального прокурора 25 октября сообщил, что Главное следственное управление Национальной полиции расследует обстоятельства смерти пациента после лечения в медицинском учреждении в Одессе. Как выяснилось, речь идет о смерти местного бизнесмена-девелопера Аднана Кивана, который с мая по октябрь 2024 года проходил лечение в клинике "Одрекс".

В ОГП отметили, что было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента (ч. 1 ст. 140 УК Украины) двум врачам. Позже выяснилось, что речь идет о заведующем хирургическим отделением Виталии Русакове и враче-онкологе Марине Белоцерковской. Следователи, опираясь на выводы экспертизы, считают, что действия этих двух врачей повлекли смерть пациента.

Врачи, которые подозреваются, оказывали ему медицинскую помощь. Как засвидетельствовано комиссионной судебно-медицинской экспертизой, при оказании этими врачами медицинской помощи не было обеспечено надлежащего реагирования на признаки осложнения и приняты необходимые меры для его своевременного лечения. Эксперты пришли к выводу, что врачебная ошибка, ненадлежащее исполнение врачами своих профессиональных обязанностей из-за небрежного отношения к ним находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти пациента" - говорится в сообщении ОГП.

Следствие считает, что при оказании медицинской помощи медики допустили существенные ошибки, в результате чего у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти.

По данным источников УНН, хирург Виктор Русаков не назначил пациенту антибиотики после проведения операции и в дальнейшем игнорировал очевидные симптомы сепсиса. Кроме того, врачи провели ряд процедур, которые на тот момент пациенту были противопоказаны. Бизнесмен умер в "Одрексе" 27 октября 2024 года.

Подозреваемые Марина Белоцерковская и Виктор Русаков находятся под ночным домашним арестом и обязаны носить электронный браслет.

В "Одрексе" же убеждают, что их врачи являются высококлассными специалистами и действуют в соответствии с протоколами и заявляют о "давлении на бизнес".

После того, как ситуация стала публичной, появились свидетельства родственников других жертв "Одрекса". Они рассказывают о системных нарушениях законодательства в клинике – шантаже, вымогательстве, фальсификации медицинской документации, ненадлежащих условиях лечения и ненадлежащей медицинской помощи. Их истории свидетельствуют о том, что случай со смертью бизнесмена из-за ненадлежащего лечения не единичный. В "Одрексе" системные проблемы и нарушения, которые угрожают жизни и здоровью пациентов.

Родственники умерших пациентов даже записали коллективное видеообращение в котором требуют справедливости и призывают правоохранительные органы привлечь виновных к ответственности.

Реакция Минздрава – это обязанность

Опрошенные УНН юристы говорят о том, что реакция государства на такую ситуацию - не просто право, а обязанность государства.

Они подчеркивают, что даже в военное время, когда государственные проверки формально запрещены, сфера здравоохранения остается в категории критически важных, ведь здесь речь идет о жизни и здоровье людей.

Адвокат, управляющий партнер Magnet Legal Марина Мкртичева подчеркивает, что обстоятельства смерти пациентов должны быть предметом особо тщательного анализа со стороны государства.

Контроль в сфере здравоохранения не прекращался на протяжении всего военного времени. Работали механизмы оценки качества лечения, медицинской экспертизы и государственного надзора. Постановление КМУ № 303 разрешало проведение внеплановых мероприятий государственного контроля при наличии угроз жизни, здоровью или правам граждан, а Постановление КМУ № 1410 от 05.11.2025 расширило возможности применения таких проверок в сфере медицины. Поэтому при наличии системных нарушений, обращений пациентов, дефектов лечения или рисков для жизни учреждение здравоохранения может быть подвергнуто внеплановой проверке Минздрава или других органов, независимо от формы собственности, в том числе если это ФОП-врач - пояснила юрист.

По ее словам, следствие также должно установить, наступила ли смерть пациента вследствие врачебной ошибки или дефекта оказания помощи без намерения навредить, или в действиях врачей был умысел. По ее словам, в этом поможет разобраться ряд специальных экспертиз, в частности, судебно-медицинская экспертиза и клинико-экспертная оценка качества медицинской помощи.

По словам Марины Мкртичевой, если в деле есть даже намек на возможное умышленное причинение вреда, расследование переходит в совершенно иную юридическую плоскость. "Тогда это уже не врачебная ошибка, а совершенно иной состав преступления – умышленное убийство (ст. 115 УК Украины). Оно относится к категории особо тяжких и предусматривает значительно более суровое наказание – от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы", - отметила адвокат.

Несмотря на серьезность правовых последствий, Министерство здравоохранения до сих пор не всегда оперативно реагирует на случаи, когда пациенты или их родственники сообщают о возможных нарушениях в медицинском учреждении.

Юристы подчеркивают, что публичные обращения сами по себе уже являются основанием для реакции Минздрава, ведь они не возникают на пустом месте. Чаще всего это — результат реальных, задокументированных проблем в учреждении.

Самое опасное преступление в медицинской сфере

Адвокат "Ильяшев и Партнеры" Алла Цимановская объясняет, что смерть от ненадлежащей медицинской помощи – один из самых опасных видов правонарушений в медицинской сфере.

"Смерть пациента вследствие врачебной ошибки или ненадлежаще оказанной медицинской помощи относится к наиболее общественно опасным правонарушениям в сфере здравоохранения. Такие действия или бездействие медицинского работника подпадают под признаки статьи 140 Уголовного кодекса Украины", – отметила юрист.

Она подчеркнула, что срок привлечения к уголовной ответственности по этой статье составляет всего три года со дня совершения правонарушения. В медицинских делах таким моментом является дата операции, процедурного вмешательства или дата смерти пациента. И в течение этого ограниченного срока следствие должно успеть осуществить полное расследование, включая допросы, экспертизы и т.д.

К сожалению, на практике следствию очень часто не хватает времени. Многие дела не успевают даже дойти до стадии передачи обвинительного акта в суд до завершения трехлетнего срока давности. Однако есть и немало примеров, когда удается завершить все процедуры вовремя при условии активной позиции потерпевших и надлежащей организации расследования - отметила Алла Цимановская.

Возможна ли проверка и лишение лицензии медучреждения?

В то же время юрист подчеркивает, что систематические нарушения в работе медицинского учреждения – это именно тот критерий, который свидетельствует о потенциальной угрозе для пациентов.

Если факты неоднократного ненадлежащего оказания помощи, нарушений стандартов, небрежного ведения документации или другие индикаторы риска подтверждены или отражены в обращениях пациентов, – это является прямым основанием для инициирования внеплановой проверки Минздрава или соответствующего департамента здравоохранения - пояснила Алла Цимановская.

Она добавляет, что такие проверки – не формальность. Последствия для клиники могут быть серьезными – от предписаний и дисциплинарной ответственности до передачи материалов в правоохранительные органы или даже аннулирования лицензии медицинского учреждения.

Особого внимания очевидно заслуживает вопрос проверок частных медицинских учреждений. Адвокат Attorneys at Law "Leshchenko & partners" Даниил Трясов подчеркивает, что Минздрав имеет право проводить внеплановую проверку в частной клинике, если есть основания полагать, что там происходят систематические нарушения законодательства и лицензионных требований.

При этом он предостерегает, что Минздрав может формально ссылаться на Постановление № 303, отказывая в проверке, но это не означает, что проверку невозможно инициировать повторно.

Ведь в постановлении указано, что при наличии угрозы, имеющей негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защиту окружающей природной среды и обеспечение безопасности государства, а также для выполнения международных обязательств Украины в течение периода военного положения разрешить осуществление внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) юридических и физических лиц на основании решений центральных органов исполнительной власти, обеспечивающих формирование государственной политики в соответствующих сферах.

В случае отказа, рекомендуем подавать жалобу в Минздрав с подтверждением (документальным) наличия угрозы, имеющей негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье, которая непосредственно связана с осуществлением указанным лицензиатом хозяйственной деятельности по медицинской практике - пояснил юрист.

В таком случае, Минздрав обязан принять решение о проведении внеплановой проверки.

По словам Даниила Трясова, если клиника не устранит нарушения, зафиксированные во время внеплановой проверки, это может стать основанием для аннулирования ее лицензии. Таким образом государство может не только зафиксировать формальные нарушения, а реально устранить угрозу для пациентов и не допустить повторения таких нарушений.

Попытка Odrex избежать ответственности

После смерти очередного пациента в "Одрексе" в октябре 2024 года владельцы клиники срочно перерегистрировали ООО, на которое было оформлено медучреждение, и получили новую лицензию. Таким образом клиника очевидно пытается избежать какой-либо ответственности. В состав учредителей нового юридического лица вошли все те, кто был и в предыдущем ООО. Среди них, в частности, генеральный директор "Одрекса" Тигран Арутюнян. С июля 2023 года он входит в состав рабочей группы по усилению роли частных учреждений здравоохранения в восстановлении и развитии системы здравоохранения, созданной под председательством министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Тот факт, что "Одрекс" срочно сменил юридическое лицо, на которое оформлен "Одрекс" и меняет лицензии как перчатки, говорит о том, что клиника имеет хорошие связи в профильном министерстве на уровне руководства и обо всех шагах ведомства их предупреждают.

Иначе как объяснить тот факт, что "Одрекс" у себя на сайте опубликовал еще одну лицензию сразу после начала внеплановой проверки Минздрава?

Поэтому интересно, как будет действовать Министерство здравоохранения, ведь владельцы изменились и формально у пациентов есть претензии к старому ООО. При этом "Одрекс" как работал, так и работает – тот же адрес и та же вывеска, да и врачи в клинике не изменились. Хотя к их оформлению или точнее переоформлению тоже есть вопросы. Это подтверждается и сообщением пресс-службы медучреждения:

"Медицинский дом Odrex и все его отделения работают в обычном режиме. Информация об остановке работы компании не соответствует действительности. Весь медицинский коллектив Odrex обеспечивает врачебную помощь нашим пациентам в плановом режиме. Все наши больницы оборудованы генераторами, которые обеспечивают бесперебойную и надежную работу всего медицинского оборудования".

Сфера здравоохранения – одна из самых чувствительных и ответственных, где любая ошибка имеет цену, которая не измеряется деньгами или репутацией. Это – человеческие здоровье и жизнь. В условиях, когда количество публичных жалоб на "Одрекс" растет, а каждая история вызывает резонанс, ответственность государства только усиливается. Потому что там, где молчат институции, говорят факты. И когда эти факты – смерти, осложнения и очевидные дефекты лечения, государство не имеет права оставаться в стороне.

Так что пока остается открытым вопрос, хватит ли главе Минздрава Виктору Ляшко силы переступить дружеские связи и прекратить работу клиники, которая очевидно стала "фабрикой смерти", вместо продуцирования новых лицензий и содействия работе такого медучреждения?

Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1