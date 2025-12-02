МОЗ застерігає: снодійні без рецепта можуть шкодити сну та здоров’ю

Центр громадського здоров’я МОЗ України разом із лікарем-неврологом Юрієм Фломіним пояснив, чому прийом снодійних без призначення може бути небезпечним. За словами експерта, такі препарати порушують природну архітектуру сну, знижують його відновлювальну функцію та сприяють формуванню залежності. Про це пише УНН.

Деталі

Снодійні препарати, які продаються без рецепта, наприклад, з діючою речовиною доксиламін, не є хорошими засобами для тривалого застосування, оскільки вони негативно впливають на архітектуру сну. Через це навіть після 7–8 годин сну людина може почуватися втомленою, адже організм не може повноцінно відновитися – зазначає Юрій Фломін.

Особливо ризикованими є засоби з доксиламіном або фенобарбіталом, які можуть погіршувати роботу печінки, пам’ять і увагу. Навіть "рослинні" препарати з валеріаною чи пустирником доведено ефективністю не вирізняються, а їхній вплив часто спирається на ефект плацебо.

"Це популярні на українському ринку засоби, до складу яких входить хімічна речовина фенобарбітал, що викликає швидке формування залежності. До мене зверталися пацієнти старшого віку, які вже не можуть заснути без цих препаратів", – зауважує Юрій Фломін.

Фломін наголошує: тільки лікар може безпечно підібрати снодійні, а при регулярних проблемах зі сном слід звертатися спершу до сімейного лікаря, а за потреби – до вузькопрофільного спеціаліста.

Підбирати та призначати снодійні препарати має виключно лікар. Якщо у вас є регулярні проблеми зі сном – труднощі із засинанням, безпричинні пробудження серед ночі, занадто ранні підйоми тощо, – обов’язково відвідайте фахівця – додає Фломін.

