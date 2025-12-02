МОЗ застерігає: снодійні без рецепта можуть шкодити сну та здоров’ю

$42.340.08
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54 • 22620 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33 • 22846 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 17459 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 19029 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 52225 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 49712 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 59409 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 50184 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 45865 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА2 грудня, 07:07 • 32160 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 2 грудня, 07:31 • 20839 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю2 грудня, 09:30 • 19970 перегляди
Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перервуPhotoVideo10:45 • 9250 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання11:57 • 6044 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex14:41 • 4200 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції14:40 • 3772 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання11:57 • 6166 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:54 • 22612 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Ексклюзив
11:33 • 22837 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 38726 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 40944 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 97306 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 72103 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 88128 перегляди
МОЗ застерігає: снодійні без рецепта можуть шкодити сну та здоров’ю

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Центр громадського здоров'я МОЗ України та невролог Юрій Фломін наголошують на небезпеці безрецептурних снодійних, які порушують архітектуру сну та викликають залежність. Препарати з доксиламіном або фенобарбіталом можуть шкодити печінці та пам'яті, а рослинні засоби часто діють як плацебо. Призначати снодійні має лише лікар.

МОЗ застерігає: снодійні без рецепта можуть шкодити сну та здоров’ю

Центр громадського здоров’я МОЗ України разом із лікарем-неврологом Юрієм Фломіним пояснив, чому прийом снодійних без призначення може бути небезпечним. За словами експерта, такі препарати порушують природну архітектуру сну, знижують його відновлювальну функцію та сприяють формуванню залежності. Про це пише УНН.

Деталі

Снодійні препарати, які продаються без рецепта, наприклад, з діючою речовиною доксиламін, не є хорошими засобами для тривалого застосування, оскільки вони негативно впливають на архітектуру сну. Через це навіть після 7–8 годин сну людина може почуватися втомленою, адже організм не може повноцінно відновитися 

– зазначає Юрій Фломін.  

Особливо ризикованими є засоби з доксиламіном або фенобарбіталом, які можуть погіршувати роботу печінки, пам’ять і увагу. Навіть "рослинні" препарати з валеріаною чи пустирником доведено ефективністю не вирізняються, а їхній вплив часто спирається на ефект плацебо.

МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи01.12.25, 11:30 • 59725 переглядiв

"Це популярні на українському ринку засоби, до складу яких входить хімічна речовина фенобарбітал, що викликає швидке формування залежності. До мене зверталися пацієнти старшого віку, які вже не можуть заснути без цих препаратів", – зауважує Юрій Фломін.  

Фломін наголошує: тільки лікар може безпечно підібрати снодійні, а при регулярних проблемах зі сном слід звертатися спершу до сімейного лікаря, а за потреби – до вузькопрофільного спеціаліста.

Підбирати та призначати снодійні препарати має виключно лікар. Якщо у вас є регулярні проблеми зі сном – труднощі із засинанням, безпричинні пробудження серед ночі, занадто ранні підйоми тощо, – обов’язково відвідайте фахівця 

– додає Фломін. 

Календар профілактичних щеплень в Україні зміниться: ВПЛ, оновлені вікові схеми та комбіновані вакцини01.12.25, 10:04 • 3380 переглядiв

Степан Гафтко

Здоров'я
Міністерство охорони здоров'я України
Україна