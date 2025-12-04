$42.330.01
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Как 35 эспрессо": в ЕС рассматривают возможность регулирования энергетиков для несовершеннолетних

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Европарламентарии рассматривают регулирование энергетических напитков для несовершеннолетних из-за рисков для здоровья. Некоторые страны ЕС уже имеют возрастные ограничения, но Еврокомиссия отмечает, что данных для безопасных суточных пределов для детей недостаточно.

"Как 35 эспрессо": в ЕС рассматривают возможность регулирования энергетиков для несовершеннолетних

В Европейском Союзе европарламентарии заявили о готовности регулировать энергетические напитки для несовершеннолетних на европейском уровне, на фоне опасений относительно таких рисков для здоровья, как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, тревожность и нарушения сна, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

"Отсутствие ограничений во многих государствах-членах означает, что дети свободно подвергаются воздействию этих продуктов", - заявила депутат Европарламента Тилли Метц на слушаниях по энергетическим напиткам, проведенных комитетом по безопасности пищевых продуктов комитета по окружающей среде (ENVI). Политик, которая также является членом комитета по здравоохранению (SANT), добавила, что одних лишь предупреждающих надписей недостаточно, учитывая активную рекламу, ориентированную на несовершеннолетних в социальных сетях, инфлюенсеров и спортивные мероприятия.

Регулирование в разных странах Европы остается неоднородным. Франция, Дания, Германия, Латвия, Литва, Швеция, Польша, Румыния и Венгрия уже вводят возрастные ограничения на продажу, а Чехия и Португалия планируют аналогичные меры. Однако минимальный возраст варьируется в зависимости от государства-члена ЕС.

По данным потребительской организации Foodwatch, максимальная суточная норма потребления кофеина для 13-летнего ребенка весом 50 кг, которая рекомендуется, составляет 150 мг - примерно эквивалент двойной чашки эспрессо.

Однако приглашенные на встречу эксперты подчеркнули, что несовершеннолетние часто потребляют гораздо больше. Ученый-клиницист из Мюнхена Феликс Оберхоффер сообщил, что люди с острым или хроническим алкоголизмом выпивают не менее 7 литров в месяц, что эквивалентно примерно 35 чашкам эспрессо и 1 килограмму сахара.

Депутат Европарламента Витянис Андрюкайтис, который также является членом ENVI и SANT, отметил, что в вопросах регулирования "не существует универсальной панацеи, которая бы мгновенно решила все проблемы".

Вместо этого он призвал к многоуровневому подходу, включающему образование, регулирование маркетинга, целевые ограничения, налоговые льготы и запреты на употребление кофе в определенных местах, например, в школах.

Отрасль ссылается на меры саморегулирования

Представляя отрасль на встрече, компания Assobibe – итальянский член ассоциации UNESDA Soft Drinks Europe – выступила против нового регулирования, подчеркнув добровольные обязательства отрасли.

"В отрасли также приняты меры саморегулирования, которыми мы гордимся, которые считаем правильными, уместными и принятыми с чувством ответственности", – заявил Джанджакомо Пьерини, президент Assobibe.

Он настаивал на том, чтобы члены UNESDA не продвигали энергетические напитки "детям младше 13 лет", воздерживались от их продажи в начальных и средних школах и не рекламировали их в школьных помещениях и вблизи них.

После встречи UNESDA опубликовала заявление, в котором заявила, что генеральный директор организации Николас Ходак выразил сожаление по поводу того, что "слушания основывались преимущественно на идеологических взглядах и выборочном искажении некоторых исследований".

Ассоциация сослалась на научные обзоры международных органов безопасности пищевых продуктов, включая Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA), которые подтвердили безопасность ингредиентов энергетических напитков.

Нейтральная позиция Еврокомиссии

В 2015 году EFSA в научном заключении пришло к выводу, что разовые дозы кофеина до 200 мг и суточная доза до 400 мг безопасны для взрослых.

Однако Еврокомиссия отметила, что данных, предоставленных управлением, недостаточно для установления безопасных суточных пределов для детей и подростков. Тем не менее, Еврокомиссия решила, что разовые дозы, которые являются безопасными для взрослых, могут быть безопасными и для молодых людей, поскольку они метаболизируют кофеин с аналогичной скоростью.

Еврокомиссия также подчеркнула, что законодательство ЕС уже требует размещения предупреждающих надписей на напитках с высоким содержанием кофеина и позволяет странам ЕС регулировать продажу и рекламу энергетических напитков, включая возрастные ограничения для лиц в возрасте до 18 лет, "при условии, что это научно обосновано и соответствует правилам договора о функционировании".

На слушаниях не обсуждались налоги на ультрапереработанные продукты питания, которые Европейская комиссия планирует ввести в соответствии с первоначальным проектом Плана сердечно-сосудистого здоровья, с которым ознакомился Euractiv.

"Сейсмическая" угроза для глобального здоровья: обнародовано новое исследование об ультрапереработанной пище

Юлия Шрамко

ЗдоровьеНовости Мира
