"Сейсмическая" угроза для глобального здоровья: обнародовано новое исследование об ультрапереработанной пище

Ультрапереработанная пища (UPF), согласно крупнейшему в мире обзору, связана с вредом для каждой основной системы органов человеческого тела и представляет собой "сейсмическую" угрозу для глобального здоровья, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

"UPF также быстро вытесняет свежие продукты питания из рациона детей и взрослых на всех континентах и связана с повышенным риском развития десятка заболеваний, включая ожирение, диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и депрессию", пишет издание.

"Резкий рост потребления UPF во всем мире стимулируется корпорациями, гонящимися за прибылью, которые используют ряд агрессивных тактик для стимулирования потребления, искажения научных дискуссий и предотвращения регулирования", как показывает обзор доказательств, на что указывает издание.

Выводы серии из трех статей, опубликованных в журнале Lancet, как отмечается, основываются на том, что миллионы людей все чаще потребляют UPF, такие как готовые блюда, хлопья, протеиновые батончики, газированные напитки и фастфуд.

В Великобритании и США, к примеру, как указано, более половины рациона питания в среднем состоит из UPF. Для некоторых людей, особенно молодых, малообеспеченных или неблагополучных районов, типичен рацион, содержащий до 80% UPF.

Данные, проанализированные 43 ведущими мировыми экспертами, свидетельствуют о том, что рацион с высоким содержанием UPF связан с перееданием, низким качеством питания и повышенным воздействием вредных химических веществ и добавок.

Систематический обзор 104 долгосрочных исследований, проведенных для этой серии, показал, что в 92 из них сообщалось о повышенном риске развития одного или нескольких хронических заболеваний и ранней смерти по всем причинам.

Один из авторов серии статей в журнале Lancet, профессор Карлос Монтейру, профессор кафедры общественного питания в Университете Сан-Паулу, заявил, что полученные результаты подчеркивают необходимость срочных мер борьбы с UPF.

"Первая статья в этой серии статей в журнале Lancet показывает, что ультрапереработанная пища наносит вред всем основным системам органов человека. Данные убедительно свидетельствуют, что люди биологически не приспособлены к ее употреблению", - указал он.

Он и его коллеги в Бразилии разработали систему классификации пищевых продуктов Nova. Они сгруппированы по уровню обработки: от одного – необработанные или минимально обработанные продукты, такие как цельные фрукты и овощи – до четырех – ультрапереработанные.

Эта категория включает продукты, производимые промышленным способом, часто с использованием искусственных ароматизаторов, эмульгаторов и красителей. К ним относятся безалкогольные напитки и упакованные закуски, которые, как правило, очень вкусны и калорийны, но содержат мало питательных веществ.

Они также разрабатываются и продаются с целью вытеснить свежую пищу и традиционные блюда, одновременно максимизируя прибыль корпораций, отметил Монтейру.

Критики утверждают, что UPF является нечетко определенной категорией, и существующие меры здравоохранения, например, направленные на снижение потребления сахара и соли, являются достаточными для борьбы с этой угрозой.

Монтейру и его соавторы признали обоснованную научную критику Nova и UPF, такую как отсутствие долгосрочных клинических и общественных исследований, развивающееся понимание механизмов и существование подгрупп с различной пищевой ценностью.

Однако они утверждают, что будущие исследования не должны откладывать немедленные действия по борьбе с бедствием UPF, что, по их словам, обосновано имеющимися данными.

"Потребление ультрапереработанной пищи изменяет рацион питания во всем мире, вытесняя свежие и минимально обработанные продукты и блюда", - предупредил Монтейру.

"Эти изменения в питании людей подпитываются мощными глобальными корпорациями, которые получают огромные прибыли, отдавая приоритет ультрапереработанным продуктам, и поддерживаются масштабным маркетингом и политическим лоббированием, чтобы остановить эффективную политику здравоохранения, направленную на поддержание здорового питания", - заявил он.

Во второй статье серии предлагаются меры по регулированию и сокращению производства, маркетинга и потребления UPF. В третьей статье говорится о том, что движущей силой роста UPF являются глобальные корпорации, а не индивидуальный выбор.

Соавтор серии, профессор Барри Попкин из Университета Северной Каролины, сказал: "Мы призываем к включению ингредиентов, которые являются маркерами UPF, на этикетки на передней стороне упаковки, наряду с чрезмерным содержанием насыщенных жиров, сахара и соли, чтобы предотвратить нездоровые замены ингредиентов и обеспечить более эффективное регулирование".

Авторы также предложили более строгие маркетинговые ограничения, особенно для рекламы, направленной на детей, а также запретить UPF в общественных местах, таких как школы и больницы, и установить ограничения на продажу UPF и площадь на полках в супермаркетах.

Ученые, не участвовавшие в серии исследований, в целом одобрили обзор доказательств, но также призвали к проведению дополнительных исследований UPF, предупреждая, что связь с вредом для здоровья может не означать причинно-следственной связи.

Ультраобработанные продукты стали причиной десятков тысяч преждевременных смертей в ряде стран: исследование