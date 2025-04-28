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Ультраобработанные продукты стали причиной десятков тысяч преждевременных смертей в ряде стран: исследование

Киев • УНН

 • 1840 просмотра

Употребление UPF стало причиной более 124 000 преждевременных смертей в США в 2017-2018 годах. Наибольший процент смертей, связанных с UPF, в США и Великобритании.

Ультраобработанные продукты стали причиной десятков тысяч преждевременных смертей в ряде стран: исследование

Употребление ультраобработанных продуктов питания (UPF) стало причиной более 124 000 преждевременных смертей в Соединенных Штатах в течение 2017-2018 годов. Об этом сообщает UPI, пишет УНН.

Детали

Согласно исследованию, опубликованному в Американском журнале профилактической медицины, почти 125 000 преждевременных смертей в США в 2017 и 2018 годах. В частности, более 25 000 бразильцев преждевременно умерли в эти годы из-за плохих показателей здоровья, связанных с употреблением ультраобработанных продуктов.

Статистическая модель исследователей также показала более 17 000 подобных смертей в Великобритании в 2018 и 2019 годах и еще 17 000 в Мексике в течение 2016 года.

Так же, как сообщает СМИ, в Канаде в 2016 году было зафиксировано более 7700 случаев преждевременной смерти, связанных с употреблением ультраобработанных продуктов. В то время как в Австралии в 2016 году было зарегистрировано 3277 случаев, в Колумбии в 2015 году — 2813 случаев, а в Чили в 2010 году — 1874 случая.

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По информации, ультраобработанные продукты, или UPF, обычно определяют как содержащие ингредиенты массового производства, которые невозможно приготовить дома, такие как консерванты, эмульгаторы и подсластители. Они часто содержат добавленные жиры, крахмалы, сахара, соли и гидрогенизированные масла, извлеченные из других продуктов.

Сладкие напитки, сладости и шоколад, пицца, гамбургеры, куриные наггетсы и другие популярные пищевые продукты определяют как UPF в системе классификации пищевых продуктов NOVA . Высокое потребление этих продуктов связано со многими различными заболеваниями, включая сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет, некоторые виды рака и депрессию.

Например, по данным исследования Университета Сан-Паулу, к 2018 году UPF уже составляли более половины общей потребляемой пищевой энергии в странах с высоким уровнем дохода, таких как США, Канада и Великобритания. И от одной пятой до одной трети общей потребляемой пищевой энергии в странах со средним уровнем дохода, таких как Бразилия, Мексика и Чили.

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Ученые определили, что процент преждевременных смертей, связанных с UPF, варьируется от 4% в странах с более низким потреблением UPF до почти 14% в странах с самым высоким потреблением UPF, таких как США и Великобритания.

По словам ведущего ученого Эдуардо А. А. Нильсона, несмотря на то, что в США самый высокий процент преждевременных смертей, связанных с UPF, но в последние годы динамика смертности в США стабилизировалась. Тогда как в странах с низким и средним уровнем дохода, таких как Бразилия, Чили и Колумбия, она продолжает расти.

Наши выводы о смертности, связанной с неправильным питанием, в странах с низким и средним уровнем дохода показывают, что неправильное питание заменяет традиционные свежие и минимально обработанные продукты. И это может привести к увеличению смертности от неинфекционных заболеваний, связанных с нездоровым питанием

- сказал Нильсон в комментариях по электронной почте.

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"Эти страны уже сталкиваются с ускоренными изменениями в питании и эпидемиологии, а замена традиционных рационов питания на UPF растет, особенно среди семей с низким доходом, что усугубляет проблемы двойного бремени неполноценного питания".

По словам исследователя, глобальные продовольственные системы сделали UPF более доступными и недорогими во всех странах, что привело к изменениям в рационе питания во всем мире, а также к появлению новых проблем со здоровьем, которые "требуют принятия политических мер со стороны национальных правительств".

Потребление UPF "является глобальным приоритетом, и для этого нужно нечто большее, чем просто просвещение потребителей, из-за того, что выбор продуктов питания определяется многими факторами, выходящими за пределы потребителей, в основном связанными с продовольственной средой

-сказал Нильсон.

"Выбор продуктов питания зависит от цены, доступности, информации и других факторов, и одного лишь образования недостаточно для обеспечения здорового питания. Поэтому нам необходимо сделать здоровое питание более простым, доступным и недорогим",-добавил он.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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