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Мозговые различия у сторонников левого и правого авторитаризма: новое исследование

Киев • УНН

 • 766 просмотра

У людей с авторитарными взглядами обнаружили различия в мозговых структурах. Правые авторитаристы имеют меньший объем серого вещества, а левые – меньшую толщину коры.

Мозговые различия у сторонников левого и правого авторитаризма: новое исследование

У людей, поддерживающих авторитарные взгляды, наблюдаются существенные различия в мозговых структурах, по сравнению с теми, чьи политические убеждения более центристские. Об этом сообщает Futurism, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что команда Университета Сарагосы (Испания) набрала 100 молодых людей - 63 женщины и 37 мужчин, без психических расстройств, - в возрасте от 18 до 30 лет. Вместе со сканированием мозга с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) участникам задавали вопросы, которые помогают выявить как правый, так и левый авторитаризм и измерить, насколько они тревожны, импульсивны и эмоциональны.

По определению исследователей, правые авторитаристы - это люди, исповедующие консервативные идеологии и так называемые "традиционные ценности", которые выступают за "карательные меры социального контроля", тогда как левые авторитаристы заинтересованы в "насильственном свержении и наказании существующих структур власти и управления в обществе".

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Хотя участники, чьи убеждения больше соответствовали авторитаризму, значительно отличались от своих менее авторитарных коллег, в исследовании также наблюдались некоторые резкие отличия между сканированием мозга левых и правых авторитарных деятелей.

В интервью PsyPost ведущий автор исследования Хесус Адриан-Вентура сказал, что он и его команда обнаружили, что правый авторитаризм связан с меньшим объемом серого вещества в дорсомедиальной префронтальной коре - "области, отвечающей за понимание мыслей и взглядов других".

У левых авторитарных сторонников этой группы была меньшая толщина коры (или внешнего слоя мозга) в правой передней островковой доле, что, как показали предыдущие исследования, также коррелирует с моральным отвращением и способностью к более глубокой эмоциональной регуляции. 

Автор, который также является членом междисциплинарной исследовательской группы PseudoLab, добавил, что психологические анкеты, заполненные испытуемыми, также показали, что "как левые, так и правые авторитарные лидеры действуют импульсивно в эмоционально негативных ситуациях, при этом первые, как правило, более тревожные".

Как отмечается в статье, это, вероятно, это исследование является первым, которое изучает различия между правым и левым авторитаризмом, а не просто объединяет их в одну категорию. Результаты добавляют новые перспективы к пониманию психологических и нейробиологических аспектов экстремистских убеждений, набирающих популярность в современном мире.

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Алина Волянская

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