Ученые совершили прорыв в выращивании зубов в лаборатории для замены пломб и имплантов

Ученые сделали важный шаг в направлении выращивания зубов-заменителей в лабораторных условиях. Это может полностью изменить подход к лечению зубов, заменив традиционные пломбы и зубные импланты, пишет УНН со ссылкой на Live Science.

Детали

Команда исследователей из Королевского колледжа Лондона разработала инновационный материал, который имитирует естественную среду человеческого организма, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале ACS Macro Letters.

В своей новой работе ученые использовали гидрогель - мягкий гелеобразный материал, который может поглощать большое количество воды и имитирует естественную клеточную среду. Он позволяет стволовым клеткам медленно обмениваться сигналами, что запускает процесс формирования зубов, подобный тому, что происходит в эмбриона. Это и стало главным прорывом: предыдущие попытки не давали результата именно из-за неправильной передачи сигналов.

Этот прорыв позволяет выращивать зубы из клеток самого пациента.

В перспективе лабораторно выращенные зубы смогут полностью заменить поврежденные или потерянные - они будут интегрироваться в челюсть как естественные, с гораздо меньшей вероятностью отторжения.

Пока что исследование на раннем этапе, но ученые уже работают над тем, как лучше всего пересаживать эти зубы - либо непосредственно позволить им расти внутри рта, либо имплантируя готовые структуры, созданные в лаборатории.

Такие инновации могут кардинально изменить будущее стоматологии, сделав лечение зубов более естественным, эффективным и долговечным.

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