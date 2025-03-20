5 советов, как приучить ребенка чистить зубы и сделать это веселой игрой

20 марта отмечается Всемирный день здоровья ротовой полости. По данным ВОЗ, около 3,5 миллиардов людей в мире имеют проблемы с ротовой полостью, а кариес постоянных зубов является наиболее распространенным заболеванием. Как приучить детей чистить зубы с малых лет – пишет УНН.

Иногда попытки заставить детей почистить зубы оборачиваются настоящим испытанием для их родителей. Однако если не научить детей чистить зубы должным образом и вовремя, они могут делать это неэффективно, или не делать совсем. Почему малыши бойкотируют эту гигиеническую процедуру и какие приемы помогут уговорить проказников взять в руки щетку?

Причины, по которым дети испытывают дискомфорт от чистки зубов

Вкус зубной пасты

Иногда это становится причиной сопротивления малышей. Например, некоторым детям вкус мяты может казаться слишком острым. Поэтому лучше выбрать нейтральный вкус или тот, что нравится ребенку. Но обращайте внимание на состав: в пасте не должно быть SLS и парабенов и агрессивных абразивов.

Чувствительные десны

Некоторым детям их зубная щетка может казаться неудобной, быть большой, маленькой или же царапать десны. Пусть ребенок сам выберет себе щетку, которая понравилась. А родители должны проконтролировать, чтобы она была мягкой, с ровной густой щетиной и закругленными концами, которые не травмируют зубную эмаль и десны.

Скука

Тратить время на чистку зубов детям может быть не интересно. Также такая процедура требует поощрения. Никакого давления и насилия быть не должно. У детей в возрасте от 2 до 6 лет основная мотивация - игровая.

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Простые шаги, которые помогут превратить чистку зубов с ребенком в игру

Используйте таймер

Первое преимущество этого приема заключается в том, что родители могут убедиться, что малыши чистят зубы в течение рекомендованного времени (не менее 2 мин), даже если делают это самостоятельно. Впоследствии – привыкают к нужной продолжительности. А вторая - в том, что ребенок концентрируется на отсчете секунд, что делает этот процесс для него более интересным.

Поощряйте ребенка за достижения

Например, можно награждать ребенка "призами" за регулярность чистки в конце каждой недели. Это могут быть наклейки, которые вы вместе можете клеить на видном месте, чтобы малыш гордился своими достижениями.

Показывайте собственный пример

Дети обычно копируют то, что они видят. Поэтому вы можете сделать чистку зубов в семье делает это общей, веселой рутиной. Добавьте в этот процесс элементы игры. Например, кто из вас раньше добежал до ванной комнаты и почистил зубы. Так у ребенка скорее всего появится азарт.

Расскажите историю

Придумайте сказку о "сахарных жуках" или "злых бактериях", которых ребенок одолевает пока чистит зубы.

Смотрите поучительные видео и книги вместе.

Сейчас в сети есть много материалов, адаптированных для детей, которые помогают детям понять, как и зачем чистить зубы.

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