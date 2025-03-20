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5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

Київ • УНН

 • 135857 перегляди

20 березня – Всесвітній день здоров'я ротової порожнини. Експерти радять, як змусити дитину чистити зуби: використовуйте таймер, заохочуйте за досягнення, показуйте приклад та розкажіть історію.

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня відзначається Всесвітній день здоров'я ротової порожнини. За даними ВООЗ, близько 3,5 мільярдів людей у світі мають проблеми з ротовою порожниною, а карієс постійних зубів є найбільш розповсюдженим захворюванням. Як привчити дітей чистити зуби змалечку – пише УНН.

Іноді спроби змусити дітей почистити зуби обертаються справжнім випробуванням для їхніх батьків. Проте якщо не навчити дітей чистити зуби належним чином та вчасно, вони можуть робити це неефективно, або не робити зовсім. Чому малеча бойкотує цю гігієнічну процедуру та які прийоми допоможуть вмовити бешкетників взяти до рук щітку?

Причини, через які діти відчувають дискомфорт від чищення зубів

Смак зубної пасти

Іноді це стає причиною опору малечі. Наприклад, деяким дітям смак м'яти може здаватися занадто гострим. Тож краще обрати нейтральний смак або той, що подобається дитині. Але звертайте увагу на склад: у пасті не повинно бути SLS та парабенів та агресивних абразивів.

Чутливі ясна

Деяким дітям їхня зубна щітка може здаватися незручною, бути завеликою, замалою або ж дряпати ясна. Нехай дитина сама обере собі щітку, яка сподобалась. А батьки мають проконтролювати, аби вона була м’якою,з рівною густою щетиною та закругленими кінцями, які не травмують зубну емаль та ясна.

Нудьга

Витрачати час на чищення зубів дітям може бути не цікаво. Також така процедура потребує заохочення. Жодного тиску та насильства бути не має. У дітей у віці від 2 до 6 років основна мотивація - ігрова.

Як обрати ідеальну щітку та зубну пасту для догляду за зубами: поради експерта30.11.24, 10:45 • 157683 перегляди

Прості кроки, які допоможуть перетворити чищення зубів з дитиною на гру

Використовуйте таймер

Перша перевага цього прийому полягає у тому, що батьки можуть впевнитись, що малі чистять зуби протягом рекомендованого часу (не менше 2 хв), навіть якщо роблять це самостійно. Згодом – звикають до потрібної тривалості. А друга - у тому, що дитина концентрується на відліку секунд, що робить цей процес для неї більш цікавим.

Заохочуйте дитину за досягнення

Наприклад, можна нагороджувати дитину "призами" за регулярність чищення наприкінці кожного тижня. Це можуть бути наліпки, які ви разом можете клеїти на видному місці, аби малеча пишалась своїми досягненнями.

Показуйте власний приклад

Діти зазвичай копіюють те, що вони бачать. Тож ви можете зробити чищення зубів у сім’ї робить це спільною, веселою рутиною. Додайте в цей процес елементи гри. Наприклад, хто з вас раніше добіг до ванної кімнати та почистив зуби. Так у дитини швидше за все з'явиться азарт.

Розкажіть історію

Придумайте казку про "цукрових жуків" або "злих бактерій", яких дитина долає допоки чистить зуби.

Дивіться повчальні відео та книжки разом.

Зараз у мережі є багато матеріалів, адаптованих для дітей, які допомагають дітям зрозуміти, як і навіщо чистити зуби.

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Лілія Подоляк

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