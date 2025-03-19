Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

Навесні можна помітити, що волосся стало сухим, тьмяним, ламким чи почало електризуватись, тому догляд за ним після зими є важливою частиною його здоров'я та краси. Лікар дерматовенеролог, трихолог Валерія Тиран розповіла журналісту УНН, як допомогти волоссю відновитися.

Стан волосся після періоду холодів залежить не тільки від того, наскільки суворими були погодні умови, а від того чи було воно захищеним від морозу, вітру, холоду та вологості, та яким був догляд за волоссям узимку. Також на волосся негативно впливає сухість у приміщеннях під час опалювального сезону - сказала Тиран.

Що потрібно зробити аби допомогти волоссю відновитись

"Найважливіше мінімізувати травматичні впливи, як от недбале розчісування, сушіння дуже високими температурами чи використання гарячої праски. Зверніть увагу на вашу щітку для волосся - вона повинна бути нетравматичною та спеціально підібраною під ваш тип волосся. Також потрібно змінювати щітку кожні пів року, адже на її зубцях за період експлуатації можуть утворюватися сколи та зазубрини, що травмуватимуть волосся", - розповіла Тиран.

Трихолог зазначає, що якщо волосся тонке та електризується, то у виборі одягу варто надавати перевагу натуральним тканинам. Адже синтетичні тканини посилюють електризацію.

Можна також придбати шовкові наволочки, спеціальні рушники із мікрофібри чи тюрбан із шовку та мікрофібри, аби волосся якнайменше травмувалося та не накопичувало статику. При митті голови та волосся намагатись використовувати не дуже гарячу воду - сказала Тиран.

Також Тиран радить у догляді за волоссям застосовувати більше поживних компонентів.

"Варто використовувати органічні поживні маски для волосся, що збагачені протеїнами, амінокислотами та ліпідами. Користуватися ними один - два рази на тиждень. Витримувати на волоссі не менше 10 хвилин, аби воно встигло насититись поживними компонентами. Також можна звернути увагу на більш інтенсивні домашні засоби догляду - спеціальні сироватки, флюїди, домашні ритуали для відновлення волосся", - порадила трихолог.

Також за її словами, для зняття статики, кращого розчісування та відновлення блиску на постійній основі слід використовувати кондиціонери чи бальзами для волосся.

Обов'язковими є незмивні засоби, що забезпечуватимуть додаткове живлення та захист. Вони можуть наноситись як на вологе, так і на сухе волосся. Їх вибір краще довірити перукарю чи трихологу, адже він залежить від вашого типу волосся та ступеня його пошкодження. Не завадять також професійні процедури для відновлення та реконструкції волосся. Їх частота та тривалість курсу теж залежать від потреб волосся та обираються індивідуально спеціалістом - розповіла Тиран.

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Вплив дефіциту вітамінів на волосся

Трихолог зауважила, що не варто забувати, що після зимових холодів, низької сонячної активності, недостатньої кількості овочів та фруктів у раціоні може бути дефіцити певних вітамінів та мікроелементів. Це значно впливає на стан організму й особливо волосся. Недостатність певних нутрієнтів напряму пов'язана із тьмяністю волосся, зміною його кольору та структури.

"Часто спеціалісти у такий період рекомендують додавати до харчування прийом вітамінно-мінеральних комплексів, що компенсуватимуть недостатність нутрієнтів у їжі. Але звичайного комплексу вітамінів може бути недостатньо, щоб компенсувати значний дефіцит. Тому весна - найкращий період перевірки лабораторних показників та профілактичного огляду у вашого лікаря", - сказала Тиран.

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