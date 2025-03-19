Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 29603 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
16:38 • 45024 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 50154 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56119 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68259 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 56978 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56114 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120218 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82002 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226690 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
58%
Популярнi новини

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88612 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21280 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18155 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 16949 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18512 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88652 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120218 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226690 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403647 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396045 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олександр Сирський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Німеччина

Київ

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

16:54 • 11163 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 16984 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18190 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21314 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75289 перегляди
Актуальне

The New York Times

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Готовність 2030

FGM-148 Javelin

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

Київ • УНН

 • 135638 перегляди

Трихолог Валерія Тиран радить мінімізувати травмуючі фактори, використовувати поживні маски та незмивні засоби. Важливо збалансувати харчування та перевірити рівень вітамінів.

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

Навесні можна помітити, що волосся стало сухим, тьмяним, ламким чи почало електризуватись, тому догляд за ним після зими є важливою частиною його здоров'я та краси. Лікар дерматовенеролог, трихолог Валерія Тиран розповіла журналісту УНН, як допомогти волоссю відновитися.

Стан волосся після періоду холодів залежить не тільки від того, наскільки суворими були погодні умови, а від того чи було воно захищеним від морозу, вітру, холоду та вологості, та яким був догляд за волоссям узимку. Також на волосся негативно впливає сухість у приміщеннях під час опалювального сезону

- сказала Тиран.

Що потрібно зробити аби допомогти волоссю відновитись

"Найважливіше мінімізувати травматичні впливи, як от недбале розчісування, сушіння дуже високими температурами чи використання гарячої праски. Зверніть увагу на вашу щітку для волосся - вона повинна бути нетравматичною та спеціально підібраною під ваш тип волосся. Також потрібно змінювати щітку кожні пів року, адже на її зубцях за період експлуатації можуть утворюватися сколи та зазубрини, що травмуватимуть волосся", - розповіла Тиран.

Трихолог зазначає, що якщо волосся тонке та електризується, то у виборі одягу варто надавати перевагу натуральним тканинам. Адже синтетичні тканини посилюють електризацію.

Можна також придбати шовкові наволочки, спеціальні рушники із мікрофібри чи тюрбан із шовку та мікрофібри, аби волосся якнайменше травмувалося та не накопичувало статику. При митті голови та волосся намагатись використовувати не дуже гарячу воду

- сказала Тиран.

Також Тиран радить у догляді за волоссям застосовувати більше поживних компонентів.

"Варто використовувати органічні поживні маски для волосся, що збагачені протеїнами, амінокислотами та ліпідами. Користуватися ними один - два рази на тиждень. Витримувати на волоссі не менше 10 хвилин, аби воно встигло насититись поживними компонентами. Також можна звернути увагу на більш інтенсивні домашні засоби догляду - спеціальні сироватки, флюїди, домашні ритуали для відновлення волосся", - порадила трихолог.

Також за її словами, для зняття статики, кращого розчісування та відновлення блиску на постійній основі слід використовувати кондиціонери чи бальзами для волосся.

Обов'язковими є незмивні засоби, що забезпечуватимуть додаткове живлення та захист. Вони можуть наноситись як на вологе, так і на сухе волосся. Їх вибір краще довірити перукарю чи трихологу, адже він залежить від вашого типу волосся та ступеня його пошкодження. Не завадять також професійні процедури для відновлення та реконструкції волосся. Їх частота та тривалість курсу теж залежать від потреб волосся та обираються індивідуально спеціалістом

- розповіла Тиран.

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика27.02.25, 11:18 • 185191 перегляд

Вплив дефіциту вітамінів на волосся

Трихолог зауважила, що не варто забувати, що після зимових холодів, низької сонячної активності, недостатньої кількості овочів та фруктів у раціоні може бути дефіцити певних вітамінів та мікроелементів. Це значно впливає на стан організму й особливо волосся. Недостатність певних нутрієнтів напряму пов'язана із тьмяністю волосся, зміною його кольору та структури.

"Часто спеціалісти у такий період рекомендують додавати до харчування прийом вітамінно-мінеральних комплексів, що компенсуватимуть недостатність нутрієнтів у їжі. Але звичайного комплексу вітамінів може бути недостатньо, щоб компенсувати значний дефіцит. Тому весна - найкращий період перевірки лабораторних показників та профілактичного огляду у вашого лікаря", - сказала Тиран.

Пилок дерев та пиловий кліщ: алерголог пояснила, на що весною може бути алергія та як з нею боротися13.03.25, 15:47 • 133384 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Здоров'яЛайфхак
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,279.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,099.10
Ethereum
$1,671.29