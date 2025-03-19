Уход за волосами после зимы: советы от трихолога

Весной можно заметить, что волосы стали сухими, тусклыми, ломкими или начали электризоваться, поэтому уход за ними после зимы является важной частью их здоровья и красоты. Врач дерматовенеролог, трихолог Валерия Тиран рассказала журналисту УНН, как помочь волосам восстановиться.

Состояние волос после периода холодов зависит не только от того, насколько суровыми были погодные условия, а от того, были ли они защищены от мороза, ветра, холода и влажности, и каким был уход за волосами зимой. Также на волосы негативно влияет сухость в помещениях во время отопительного сезона - сказала Тиран.

Что нужно сделать, чтобы помочь волосам восстановиться

"Самое важное - минимизировать травматические воздействия, такие как небрежное расчесывание, сушка очень высокими температурами или использование горячего утюга. Обратите внимание на вашу щетку для волос - она должна быть нетравматичной и специально подобранной под ваш тип волос. Также нужно менять щетку каждые полгода, ведь на ее зубцах за период эксплуатации могут образовываться сколы и зазубрины, которые будут травмировать волосы", - рассказала Тиран.

Трихолог отмечает, что если волосы тонкие и электризуются, то в выборе одежды стоит отдавать предпочтение натуральным тканям. Ведь синтетические ткани усиливают электризацию.

Можно также приобрести шелковые наволочки, специальные полотенца из микрофибры или тюрбан из шелка и микрофибры, чтобы волосы как можно меньше травмировались и не накапливали статику. При мытье головы и волос стараться использовать не очень горячую воду - сказала Тиран.

Также Тиран советует в уходе за волосами применять больше питательных компонентов.

"Стоит использовать органические питательные маски для волос, обогащенные протеинами, аминокислотами и липидами. Пользоваться ими один - два раза в неделю. Выдерживать на волосах не менее 10 минут, чтобы они успели насытиться питательными компонентами. Также можно обратить внимание на более интенсивные домашние средства ухода - специальные сыворотки, флюиды, домашние ритуалы для восстановления волос", - посоветовала трихолог.

Также, по ее словам, для снятия статики, лучшего расчесывания и восстановления блеска на постоянной основе следует использовать кондиционеры или бальзамы для волос.

Обязательными являются несмываемые средства, которые будут обеспечивать дополнительное питание и защиту. Они могут наноситься как на влажные, так и на сухие волосы. Их выбор лучше доверить парикмахеру или трихологу, ведь он зависит от вашего типа волос и степени его повреждения. Не помешают также профессиональные процедуры для восстановления и реконструкции волос. Их частота и продолжительность курса тоже зависят от потребностей волос и выбираются индивидуально специалистом - рассказала Тиран.

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Влияние дефицита витаминов на волосы

Трихолог отметила, что не стоит забывать, что после зимних холодов, низкой солнечной активности, недостаточного количества овощей и фруктов в рационе может быть дефицит определенных витаминов и микроэлементов. Это значительно влияет на состояние организма и особенно волос. Недостаток определенных нутриентов напрямую связан с тусклостью волос, изменением его цвета и структуры.

"Часто специалисты в такой период рекомендуют добавлять к питанию прием витаминно-минеральных комплексов, которые будут компенсировать недостаточность нутриентов в пище. Но обычного комплекса витаминов может быть недостаточно, чтобы компенсировать значительный дефицит. Поэтому весна - лучший период проверки лабораторных показателей и профилактического осмотра у вашего врача", - сказала Тиран.

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