Учені зробили прорив у вирощуванні зубів у лабораторії для заміни пломб та імплантів

Науковці зробили важливий крок у напрямку вирощування зубів-замінників у лабораторних умовах. Це може повністю змінити підхід до лікування зубів, замінивши традиційні пломби та зубні імпланти, пише УНН з посиланням на Live Science.

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Команда дослідників з Королівського коледжу Лондона розробила інноваційний матеріал, який імітує природне середовище людського організму, повідомляється в дослідженні, опублікованому в журналі ACS Macro Letters.

У своїй новій роботі вчені використали гідрогель - м’який гелеподібний матеріал, який може поглинати велику кількість води і імітує природне клітинне середовище. Він дозволяє стовбуровим клітинам повільно обмінюватися сигналами, що запускає процес формування зубів, подібний до того, що відбувається в ембріона. Це й стало головним проривом: попередні спроби не давали результату саме через неправильну передачу сигналів.

Цей прорив дозволяє вирощувати зуби з клітин самого пацієнта.

У перспективі лабораторно вирощені зуби зможуть повністю замінити пошкоджені або втрачені - вони будуть інтегруватися в щелепу як природні, з набагато меншою ймовірністю відторгнення.

Поки що дослідження на ранньому етапі, але науковці вже працюють над тим, як найкраще пересаджувати ці зуби - або безпосередньо дозволити їм рости всередині рота, або імплантуючи готові структури, створені в лабораторії.

Такі інновації можуть кардинально змінити майбутнє стоматології, зробивши лікування зубів природнішим, ефективнішим і довговічнішим.

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