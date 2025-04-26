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Учені зробили прорив у вирощуванні зубів у лабораторії для заміни пломб та імплантів

Київ • УНН

 • 1364 перегляди

Науковці розробили матеріал, що імітує середовище організму, для вирощування зубів з клітин пацієнта. Це може замінити пломби та імпланти, інтегруючись в щелепу як природні.

Учені зробили прорив у вирощуванні зубів у лабораторії для заміни пломб та імплантів

Науковці зробили важливий крок у напрямку вирощування зубів-замінників у лабораторних умовах. Це може повністю змінити підхід до лікування зубів, замінивши традиційні пломби та зубні імпланти, пише УНН з посиланням на Live Science.

Деталі

Команда дослідників з Королівського коледжу Лондона розробила інноваційний матеріал, який імітує природне середовище людського організму, повідомляється в дослідженні, опублікованому в журналі ACS Macro Letters.

У своїй новій роботі вчені використали гідрогель - м’який гелеподібний матеріал, який може поглинати велику кількість води і імітує природне клітинне середовище. Він дозволяє стовбуровим клітинам повільно обмінюватися сигналами, що запускає процес формування зубів, подібний до того, що відбувається в ембріона. Це й стало головним проривом: попередні спроби не давали результату саме через неправильну передачу сигналів.

Цей прорив дозволяє вирощувати зуби з клітин самого пацієнта.

У перспективі лабораторно вирощені зуби зможуть повністю замінити пошкоджені або втрачені - вони будуть інтегруватися в щелепу як природні, з набагато меншою ймовірністю відторгнення.

Поки що дослідження на ранньому етапі, але науковці вже працюють над тим, як найкраще пересаджувати ці зуби - або безпосередньо дозволити їм рости всередині рота, або імплантуючи готові структури, створені в лабораторії.

Такі інновації можуть кардинально змінити майбутнє стоматології, зробивши лікування зубів природнішим, ефективнішим і довговічнішим.

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою20.03.25, 08:15 • 136099 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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