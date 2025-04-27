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Микропластик запутывает пчел, вредит памяти и качеству меда — Washinhgton Post

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Мелкие частицы пластика делают пчел уязвимыми к бактериям и вирусам, влияя на их память и обучение. Микропластик также вредит цветам, забивая стигму для пыльцы.

Микропластик запутывает пчел, вредит памяти и качеству меда — Washinhgton Post

Микропластик может запутывать пчел и других насекомых, нанося вред опылению растений. Об этом сообщает Washinhgton Post, передает УНН.  

Детали

По данным исследования, мелкие частицы пластика могут делать пчел более уязвимыми к бактериям и вирусам. Когда пчелы подвергаются воздействию микропластикового загрязнения, их память становится настолько запутанной, что они могут забыть ароматы.

Если пчелы потребляют или вдыхают микропластик, они могут повреждать их кишечники и попадать в их мозг, влияя на память и обучение, показали исследования. Микропластик также может прямо убивать насекомых, а еще влияет на качество меда, который добывают насекомые.

Кроме пчел, микропластик вредит и самим цветам, говорит Гастон Карвальо, эколог из Папского католического университета Вальпараисо в Чили. По его словам, микропластики забивают стигму для прихода пыльцы, поэтому растение не может быть эффективно опылено — и семена не образуются.

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Евгений Устименко

Евгений Устименко

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