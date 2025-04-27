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Мікропластик заплутує бджіл, шкодить пам'яті та якості меду - Washinhgton Post

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Дрібні частинки пластику роблять бджіл вразливими до бактерій і вірусів, впливаючи на їхню пам'ять та навчання. Мікропластик також шкодить квітам, забиваючи стигму для пилку.

Мікропластик заплутує бджіл, шкодить пам'яті та якості меду - Washinhgton Post

Мікропластик може заплутувати бджіл та інших комах, завдаючи шкоди запиленню рослин. Про це повідомляє Washinhgton Post, передає УНН.  

Деталі

За даними дослідження, дрібні частинки пластику можуть робити бджіл більш вразливими до бактерій та вірусів. Коли бджоли піддаються впливу мікропластикового забруднення, їхня пам'ять стає настільки заплутаною, що вони можуть забути аромати.

Якщо бджоли споживають або вдихають мікропластик, вони можуть пошкоджувати їхні кишківники та потрапляти в їхні мозки, впливаючи на пам'ять і навчання, показали дослідження. Мікропластик також може прямо вбивати комах, а ще впливає на якість меду, який добувають комахи.

Крім бджіл, мікропластик шкодить і самим квітам, каже Гастон Карвальо, еколог з Папського католицького університету Вальпараїсо в Чилі. За його словами, мікропластики забивають стигму для приходу пилку, тому рослина не може бути ефективно запилена — і насіння не утворюється.

Мільйони комах щороку мігрують через Піренеї - нове дослідження12.06.24, 18:38 • 112271 перегляд

Євген Устименко

Євген Устименко

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