Мікропластик заплутує бджіл, шкодить пам'яті та якості меду - Washinhgton Post

Мікропластик може заплутувати бджіл та інших комах, завдаючи шкоди запиленню рослин. Про це повідомляє Washinhgton Post, передає УНН.

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За даними дослідження, дрібні частинки пластику можуть робити бджіл більш вразливими до бактерій та вірусів. Коли бджоли піддаються впливу мікропластикового забруднення, їхня пам'ять стає настільки заплутаною, що вони можуть забути аромати.

Якщо бджоли споживають або вдихають мікропластик, вони можуть пошкоджувати їхні кишківники та потрапляти в їхні мозки, впливаючи на пам'ять і навчання, показали дослідження. Мікропластик також може прямо вбивати комах, а ще впливає на якість меду, який добувають комахи.

Крім бджіл, мікропластик шкодить і самим квітам, каже Гастон Карвальо, еколог з Папського католицького університету Вальпараїсо в Чилі. За його словами, мікропластики забивають стигму для приходу пилку, тому рослина не може бути ефективно запилена — і насіння не утворюється.

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