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Ультраоброблені продукти стали причиною десятків тисяч передчасних смертей у низці країн: дослідження

Київ • УНН

 • 2248 перегляди

Вживання UPF стало причиною понад 124 000 передчасних смертей у США у 2017-2018 роках. Найбільший відсоток смертей пов'язаних з UPF у США та Великій Британії.

Ультраоброблені продукти стали причиною десятків тисяч передчасних смертей у низці країн: дослідження

Вживання ультраоброблених продуктів харчування (UPF) стало причиною понад 124 000 передчасних смертей у Сполучених Штатах протягом 2017-2018 років. Про це повідомляє UPI, пише УНН.

Деталі

Згідно з дослідженням, опублікованим в Американському журналі профілактичної медицини, майже 125 000 передчасних смертей у США в 2017 і 2018 роках. Зокрема, понад 25 000 бразильців передчасно померли в ці роки через погані показники здоров'я, пов'язані з вживанням ультраоброблених продуктів.

Статистична модель дослідників також показала понад 17 000 подібних смертей у Великій Британії в 2018 і 2019 роках і ще 17 000 у Мексиці протягом 2016 року.

Так само, як повідомляє ЗМІ, у Канаді в 2016 році було зафіксовано понад 7700 випадків передчасної смерті, пов'язаних із вживанням ультраоброблених продуктів. У той час як в Австралії в 2016 році було зареєстровано 3277 випадків, у Колумбії в 2015 році — 2813 випадків, а в Чилі в 2010 році — 1874 випадки.

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За інформацією, ультраоброблені продукти, або UPF, зазвичай визначають як такі, що містять інгредієнти масового виробництва, які неможливо приготувати вдома, такі як консерванти, емульгатори та підсолоджувачі. Вони часто містять додані жири, крохмалі, цукри, солі та гідрогенізовані олії, витягнуті з інших продуктів.

Солодкі напої, солодощі та шоколад, піца, гамбургери, курячі нагетси та інші популярні харчові продукти визначають як UPF у системі класифікації харчових продуктів NOVA . Високе споживання цих продуктів пов'язане з багатьма різними захворюваннями, включно з серцево-судинними захворюваннями, ожирінням, діабетом, деякими видами раку і депресією.

Наприклад, за даними дослідження Університету Сан-Паулу, до 2018 року UPF вже становили більше половини загальної споживаної харчової енергії в країнах з високим рівнем доходу, таких як США, Канада і Великобританія. І від однієї п'ятої до однієї третини загальної споживаної харчової енергії в країнах із середнім рівнем доходу, таких як Бразилія, Мексика і Чилі.

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Вчені визначили, що відсоток передчасних смертей, пов'язаних із UPF, варіюється від 4% у країнах із нижчим споживанням UPF до майже 14% у країнах із найвищим споживанням UPF, як-от США та Велика Британія.

За словами провідного науковця Едуардо А. А. Нільсона, попри те, що в США найвищий відсоток передчасних смертей, пов'язаних з UPF, але останніми роками динаміка смертності в США стабілізувалася. Тоді як у країнах із низьким і середнім рівнем доходу, таких як Бразилія, Чилі та Колумбія, вона продовжує зростати.

Наші висновки про смертність, пов'язану з неправильним харчуванням, у країнах із низьким і середнім рівнем доходу показують, що неправильне харчування замінює традиційні свіжі та мінімально оброблені продукти. І це може призвести до збільшення смертності від неінфекційних захворювань, пов'язаних із нездоровим харчуванням

- сказав Нільсон у коментарях електронною поштою.

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"Ці країни вже стикаються з прискореними змінами в харчуванні та епідеміології, а заміна традиційних раціонів харчування на UPF зростає, особливо серед родин з низьким доходом, що посилює проблеми подвійного тягаря неповноцінного харчування".

За словами дослідника, глобальні продовольчі системи зробили UPF більш доступними і недорогими в усіх країнах, що призвело до змін у раціоні харчування в усьому світі, а також до появи нових проблем зі здоров'ям, які "потребують вжиття політичних заходів з боку національних урядів".

Споживання UPF "є глобальним пріоритетом, і для цього потрібно щось більше, ніж просто просвітництво споживачів, через те, що вибір продуктів харчування визначається багатьма факторами, що виходять за межі споживачів, здебільшого пов'язаними з продовольчим середовищем

-сказав Нільсон.

"Вибір продуктів харчування залежить від ціни, доступності, інформації та інших факторів, і однієї лише освіти недостатньо для забезпечення здорового харчування. Тому нам необхідно зробити здорове харчування більш простим, доступним і недорогим",-додав він.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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