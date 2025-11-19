"Сейсмічна" загроза для глобального здоров'я: оприлюднили нове дослідження про ультраоброблену їжу

$42.090.03
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні сили
Ексклюзив
14:24 • 8516 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
14:04 • 10682 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
13:20 • 10182 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
13:15 • 12065 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - діти
12:10 • 14606 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
11:46 • 20716 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
11:37 • 18014 перегляди
Рада звільнила Галущенка з посади міністра юстиції
10:05 • 16225 перегляди
Румунія на додачу до Польщі піднімала винищувачі на тлі атаки рф на Україну: фіксувала дрон у своєму авіапросторі
Ексклюзив
19 листопада, 08:21 • 18860 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
росія вдарила по енергетиці: у кількох областях ввели аварійні відключення світла 19 листопада, 05:59
У Тернополі 9 загиблих, є постраждалі у низці областей: Зеленський показав наслідки атаки рф понад 470 дронами і 48 ракетами 19 листопада, 07:35
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі 19 листопада, 07:49
10 людей загинули через атаку рф на Тернопіль, серед 37 постраждалих дванадцять дітей, є люди під завалами - МВС 19 листопада, 08:10
Уже 20 загиблих, включаючи 2 дітей, та 66 постраждалих внаслідок атаки рф на Тернопіль 11:26
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
14:24 • 8516 перегляди
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкція
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожного
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставок
Ексклюзив
19 листопада, 08:06 • 36747 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Ексклюзив
19 листопада, 07:42 • 36847 перегляди
УНН Lite
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі 19 листопада, 07:49
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady" 18 листопада, 16:06
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсацію 18 листопада, 16:02
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебюту 18 листопада, 11:51
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ 18 листопада, 10:16
"Сейсмічна" загроза для глобального здоров'я: оприлюднили нове дослідження про ультраоброблену їжу

Київ • УНН

 • 398 перегляди

Найбільший у світі огляд пов'язує ультраоброблену їжу (UPF) зі шкодою для всіх основних систем органів людини, що становить "сейсмічну" загрозу для глобального здоров'я. UPF витісняє свіжі продукти та пов'язана з підвищеним ризиком десятка захворювань, включаючи ожиріння та діабет 2 типу.

"Сейсмічна" загроза для глобального здоров'я: оприлюднили нове дослідження про ультраоброблену їжу

Ультраоброблена їжа (UPF), згідно з найбільшим у світі оглядом, пов'язана зі шкодою для кожної основної системи органів людського тіла та становить "сейсмічну" загрозу для глобального здоров'я, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

"UPF також швидко витісняє свіжі продукти харчування з раціону дітей та дорослих на всіх континентах та пов'язана з підвищеним ризиком розвитку десятка захворювань, включаючи ожиріння, діабет 2 типу, серцево-судинні захворювання та депресію", пише видання.

"Різке зростання споживання UPF у всьому світі стимулюється корпораціями, що гоняться за прибутком, які використовують низку агресивних тактик для стимулювання споживання, спотворення наукових дискусій та запобігання регулюванню", як показує огляд доказів, на що вказує видання.

Висновки серії з трьох статей, опублікованих у журналі Lancet, як зазначається, ґрунтуються на тому, що мільйони людей все частіше споживають UPF, такі як готові страви, пластівці, протеїнові батончики, газовані напої та фастфуд.

У Великій Британії та США, до прикладу, як вказано, понад половина раціону харчування в середньому складається з UPF. Для деяких людей, особливо молодих, малозабезпечених або неблагополучних районів, типовим є раціон, що містить до 80% UPF.

Дані, проаналізовані 43 провідними світовими експертами, свідчать про те, що раціон з високим вмістом UPF пов'язаний з переїданням, низькою якістю харчування та підвищеним впливом шкідливих хімічних речовин та добавок.

Систематичний огляд 104 довгострокових досліджень, проведених для цієї серії, показав, що у 92 з них повідомлялося про підвищений ризик розвитку одного або кількох хронічних захворювань та ранньої смерті з усіх причин.

Один із авторів серії статей у журналі Lancet, професор Карлос Монтейро, професор кафедри громадського харчування в Університеті Сан-Паулу, заявив, що отримані результати наголошують на необхідності термінових заходів боротьби з UPF.

"Перша стаття у цій серії статей у журналі Lancet показує, що ультраоброблена їжа завдає шкоди всім основним системам органів людини. Дані переконливо свідчать, що люди біологічно не пристосовані до її вживання", - вказав він.

Він та його колеги у Бразилії розробили систему класифікації харчових продуктів Nova. Вони згруповані за рівнем обробки: від одного – необроблені або мінімально оброблені продукти, такі як цілісні фрукти та овочі – до чотирьох – ультраоброблені.

Ця категорія включає продукти, вироблені промисловим способом, часто з використанням штучних ароматизаторів, емульгаторів та барвників. До них належать безалкогольні напої та упаковані закуски, які, як правило, дуже смачні та калорійні, але містять мало поживних речовин.

Вони також розробляються та продаються з метою витіснити свіжу їжу та традиційні страви, одночасно максимізуючи прибуток корпорацій, зазначив Монтейру.

Критики стверджують, що UPF є нечітко визначеною категорією, і існуючі заходи охорони здоров'я, наприклад, спрямовані на зниження споживання цукру та солі, є достатніми для боротьби з цією загрозою.

Монтейру та його співавтори визнали обґрунтовану наукову критику Nova та UPF, таку як відсутність довгострокових клінічних та суспільних досліджень, розуміння механізмів, що розвивається, та існування підгруп з різною харчовою цінністю.

Однак вони стверджують, що майбутні дослідження не повинні відкладати негайні дії щодо боротьби з лихом UPF, що, за їхніми словами, обґрунтовано наявними даними.

"Споживання ультраобробленої їжі змінює раціон харчування в усьому світі, витісняючи свіжі і мінімально оброблені продукти і страви", - попередив Монтейру.

"Ці зміни у харчуванні людей підживлюються потужними глобальними корпораціями, які отримують величезні прибутки, віддаючи пріоритет ультраобробленим продуктам, і підтримуються масштабним маркетингом та політичним лобіюванням, щоб зупинити ефективну політику охорони здоров'я, спрямовану на підтримку здорового харчування", - заявив він.

У другій статті серії пропонуються заходи щодо регулювання та скорочення виробництва, маркетингу та споживання UPF. У третій статті йдеться про те, що рушійною силою зростання UPF є глобальні корпорації, а не індивідуальний вибір. 

Співавтор серії, професор Баррі Попкін з Університету Північної Кароліни, сказав: "Ми закликаємо до включення інгредієнтів, які є маркерами UPF, на етикетки на передній стороні упаковки, поряд з надмірним вмістом насичених жирів, цукру та солі, щоб запобігти нездоровим замінам інгредієнтів та забезпечити більш ефективне регулювання".

Автори також запропонували суворіші маркетингові обмеження, особливо для реклами, спрямованої на дітей, а також заборонити UPF у громадських місцях, таких як школи та лікарні, та встановити обмеження на продаж UPF та площу на полицях у супермаркетах.

Учені, які не брали участі в серії досліджень, загалом схвалили огляд доказів, але також закликали до проведення додаткових досліджень UPF, попереджаючи, що зв'язок зі шкодою для здоров'я може не означати причинно-наслідкового зв'язку.

Юлія Шрамко

СуспільствоЗдоров'я
