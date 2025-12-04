$42.330.01
"Як 35 еспресо": у ЄС розглядають можливість регулювання енергетиків для неповнолітніх

Київ • УНН

 • 376 перегляди

Європарламентарі розглядають регулювання енергетичних напоїв для неповнолітніх через ризики для здоров'я. Деякі країни ЄС вже мають вікові обмеження, але Єврокомісія зазначає, що даних для безпечних добових меж для дітей недостатньо.

"Як 35 еспресо": у ЄС розглядають можливість регулювання енергетиків для неповнолітніх

У Європейському Союзі європарламентарі заявили про готовність регулювати енергетичні напої для неповнолітніх на європейському рівні, на тлі побоювань щодо таких ризиків для здоров'я, як серцево-судинні захворювання, діабет, тривожність та порушення сну, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

"Відсутність обмежень у багатьох державах-членах означає, що діти вільно піддаються впливу цих продуктів", - заявила депутат Європарламенту Тіллі Метц на слуханнях з енергетичних напоїв, проведених комітетом з безпеки харчових продуктів комітету з навколишнього середовища (ENVI). Політик, яка також є членом комітету з охорони здоров'я (SANT), додала, що одних лише попереджувальних написів недостатньо, враховуючи активну рекламу, орієнтовану на неповнолітніх у соціальних мережах, інфлюенсерів та спортивні заходи.

Регулювання у різних країнах Європи залишається неоднорідним. Франція, Данія, Німеччина, Латвія, Литва, Швеція, Польща, Румунія та Угорщина вже запроваджують вікові обмеження на продаж, а Чехія та Португалія планують аналогічні заходи. Однак мінімальний вік варіюється в залежності від держави-члена ЄС.

За даними споживчої організації Foodwatch, максимальна добова норма споживання кофеїну для 13-річної дитини вагою 50 кг, що рекомендується, становить 150 мг - приблизно еквівалент подвійної чашки еспресо.

Проте запрошені на зустріч експерти наголосили, що неповнолітні часто споживають набагато більше. Учений-клініцист із Мюнхена Фелікс Оберхоффер повідомив, що люди з гострим або хронічним алкоголізмом випивають не менше 7 літрів на місяць, що еквівалентно приблизно 35 чашкам еспресо та 1 кілограму цукру.

Депутат Європарламенту Вітяніс Андрюкайтіс, який також є членом ENVI та SANT, зазначив, що у питаннях регулювання "не існує універсальної панацеї, яка б миттєво вирішила всі проблеми".

Натомість він закликав до багаторівневого підходу, що включає освіту, регулювання маркетингу, цільові обмеження, податкові пільги та заборони на вживання кави у певних місцях, наприклад, у школах.

Галузь посилається на заходи саморегулювання

Представляючи галузь на зустрічі, компанія Assobibe – італійський член асоціації UNESDA Soft Drinks Europe – виступила проти нового регулювання, наголосивши на добровільних зобов'язаннях галузі.

"У галузі також вжито заходів саморегулювання, якими ми пишаємося, які вважаємо правильними, доречними та прийнятими з почуттям відповідальності", – заявив Джанджакомо П'єріні, президент Assobibe.

Він наполягав на тому, щоб члени UNESDA не просували енергетичні напої "дітям молодше 13 років", утримувалися від їх продажу у початкових та середніх школах та не рекламували їх у шкільних приміщеннях та поблизу них.

Після зустрічі UNESDA опублікувала заяву, у якій заявила, що генеральний директор організації Ніколас Ходак висловив жаль з приводу того, що "слухання ґрунтувалися переважно на ідеологічних поглядах та вибірковому спотворенні деяких досліджень".

Асоціація послалася на наукові огляди міжнародних органів безпеки харчових продуктів, включаючи Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (EFSA), які підтвердили безпеку інгредієнтів енергетичних напоїв.

Нейтральна позиція Єврокомісії

У 2015 році EFSA у науковому висновку дійшла висновку, що разові дози кофеїну до 200 мг та добова доза до 400 мг безпечні для дорослих.

Однак Єврокомісія зауважила, що даних, наданих управлінням, недостатньо для встановлення безпечних добових меж для дітей та підлітків. Тим не менш, Єврокомісія вирішила, що разові дози, які є безпечними для дорослих, можуть бути безпечними і для молодих людей, оскільки вони метаболізують кофеїн з аналогічною швидкістю.

Єврокомісія також наголосила, що законодавство ЄС вже вимагає розміщення попереджувальних написів на напоях з високим вмістом кофеїну та дозволяє країнам ЄС регулювати продаж та рекламу енергетичних напоїв, включаючи вікові обмеження для осіб віком до 18 років, "за умови, що це науково обґрунтовано та відповідає правилам договору про функціонування".

На слуханнях не обговорювалися податки на ультраперероблені продукти харчування, які Європейська комісія планує запровадити відповідно до початкового проекту Плану серцево-судинного здоров'я, з яким ознайомився Euractiv.

"Сейсмічна" загроза для глобального здоров'я: оприлюднили нове дослідження про ультраоброблену їжу19.11.25, 17:04

Юлія Шрамко

Здоров'яНовини Світу
