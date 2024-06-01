На фоне усиленной мобилизации в Украине начинает ощущаться дефицит рабочей силы – Bloomberg

Мобилизация, которая необходима Украине для противостояния в войне против рф - подрывает производительность предприятий в тылу. Все больше предпринимателей сталкиваются с нехваткой рабочей силы на рынке труда. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

детали

Издание отмечает, что дефицит рабочей силы стал одной из главных проблем компаний, пытающихся нанять работников.

Так, закон о мобилизации который вступил в силу в прошлом месяце, направлен на пополнение украинских военных рядов сотнями тысяч военных. В то же время из-за этого предприятия, которые составляют основу экономики военного времени могут столкнуться с нехваткой трудоспособных мужчин и женщин.

Сейчас мы находимся в войне на истощение - сказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью в Киеве.

В Bloomberg уверены, что проблема будет только усугубляться, поскольку российское полномасштабное вторжение продолжается уже третий год и Украине нужны новые силы для отражения вражеских атак.

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Николайчук сказал, что падение экономического производства по сравнению с 2021 годом было связано с сокращением существующей рабочей силы примерно на 27% по сравнению с довоенным уровнем.

В дополнение к примерно 6 миллионам человек, бежавших от войны, вакуум усиливается теневой экономикой незарегистрированных рабочих, которые таким образом стремятся избежать мобилизации.

Дополнение

Издание отмечается, что из-за нехватки работников отдельные компании повышают зарплаты, чтобы хоть как-то удержать тех рабочих, как остались.

Между тем старший экономист киевского Центра экономических стратегий Владимир Ланда подчеркивает, что правительство должно следить за требованиями бизнеса, даже усиливая армию.

Причина проста: Украине не хватает средств, чтобы существенно увеличить свои войска - заметил Ланда.

Напомним

Киевский метрополитен планирует увеличить интервалы движения поездов из-за острой нехватки специалистов рабочих профессий. В компании говорят, что одна из причин нехватки кадров - мобилизация. В частности уже около 7% работников метрополитена служат в Вооруженных силах Украины.