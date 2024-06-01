На фоне усиленной мобилизации в Украине начинает ощущаться дефицит рабочей силы – Bloomberg

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Мобилизация стала одной из причин острой нехватки рабочих рук на предприятиях по всей Украине, что привело к снижению производительности труда и объема экономической деятельности.
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Netflix анонсировал новый мультсериал, основанный на популярной видеоигре Minecraft, с оригинальной историей и новыми персонажами.
Волошин прокомментировал ситуацию на Золочевском направлении
По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", ситуация на Золочевском направлении пока спокойная.
В Черновцах гражданский ударил представителя ТЦК
1 июня военнообязанный ударил представителя торгового центра и воинской части в Черновцах, спровоцировав ответный удар и приведя к расследованию со стороны правоохранительных органов.
В Украине начался сезон холеры: Минздрав подготовил рекомендации, как избежать болезни
Министерство здравоохранения Украины подготовило рекомендации по предотвращению холеры во время эпидемического сезона, которые предусматривают отказ от покупки продуктов питания у несанкционированных продавцов, отказ от купания в загрязненной воде и соблюдение личной гигиены.
В Волчанске и на окраинах идут жесткие бои с оккупантами-Волошин
Украинские военные контролируют около 70% Волчанска в Харьковской области, где продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами.
Войска рф усиливают давление на Северском и Кураховском направлениях - Генштаб
Российские войска усилили атаки на Северском и Кураховском направлениях, сохраняя давление на Покровском направлении, при этом украинские войска успешно отбили многочисленные штурмовые операции и нанесли потери захватчикам.
Зеленский и президент Индонезии обсудили направления двустороннего сотрудничества
На полях ежегодного Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре президент Украины Владимир Зеленский встретился с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто.
ДнепроГЭС в критическом состоянии - Федоров
Днепровская гидроэлектростанция в Запорожье находится в критическом состоянии после российского ракетного обстрела.
Из-за Олимпиады в Париже на три месяца перекроют одну из центральных площадей города
Площадь Согласия в Париже будет полностью закрыта для движения транспорта и пешеходов до 25 сентября, поскольку там проходят последние приготовления к созданию инфраструктуры Олимпийских игр 2024 года и проведению церемоний.