В Україні збільшили держзамовлення на підготовку військових, медиків та будівельників
Київ • УНН
Уряд збільшив державне замовлення на підготовку фахівців у галузі охорони здоров'я, військової справи, транспорту, будівництва та легкої промисловості, щоб вирішити проблему дефіциту робочої сили, спричинену війною, що триває.
Уряд збільшив державне замовлення на підготовку фахівців у таких сферах як охорона здоров’я, воєнні науки, транспорт, будівництво, легка промисловість та інші. Про це пише УНН з посиланням на Мінекономіки.
Деталі
Зокрема, у 2024 році збільшується державне замовлення на підготовку фахівців:
- за галузями: «Охорона здоров’я» (на 1 112 людей) та «Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону» (640);
- за спеціальностями: «Медицина» (523), «Терапія та реабілітація» (314), «Медична психологія» (90), «Технології медичної діагностики та лікування» (44).
Міністерка економіки Юлія Свириденко пояснює, що понад два роки повномасштабної війни вплинули на ринок праці. За її словами, закономірно, що нині найбільш потрібними стали фахівці у сфері безпеки та оборони, медики, будівельники, працівники сфери транспорту та логістики.
В КМДА розповіли про дефіцит фахівців у "Київпастрансі" та метро14.06.24, 10:38 • 98114 переглядiв
Провівши аналітику ринку праці, ми збільшили державне замовлення за деякими галузями знань, аби воно відповідало тенденціям і могло покрити запит роботодавців
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів, що завдання — створити "щільний зв’язок у ланцюжку освіта — економіка — ринок праці".
Нагадаємо
У Bloomberg заявили, що мобілізація, яка необхідна Україні для протистояння у війні проти рф - підриває продуктивність підприємств у тилу. Все більше підприємців зустрічаються з дефіцитом робочої сили на ринку праці.