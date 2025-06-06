Продолжаются сложные переговоры по торговым квотам с ЕС - Шмыгаль

Сложные переговоры Украины с Евросоюзом по торговым квотам продолжаются.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов" к правительству в ВР, передает УНН.

Относительно убранных квот, которые действовали с начала полномасштабного вторжения, на данный момент переговоры продолжаются. Сегодня делегация Украины находится в Брюсселе, переговоры продолжаются. Соответственно есть предварительные договоренности. Переговоры сложные, они скорее всего продолжатся и на следующей неделе - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль заявил, что Кабмин не предусматривает потерь для экономики Украины и украинского бизнеса.

Параллельно с этими переговорами, мы начали работу по изменениям в статью №29 Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС, чтобы зафиксировать лучшие условия для украинских экспортеров

Дополнение

Европейская комиссия утвердила объем квот на украинскую сельскохозяйственную продукцию, которые будут действовать с 6 июня и до конца 2025 года в рамках соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

На рынок ЕС Украина сможет поставить в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли в режиме 7 из 12 (7/12) месяцев года пшеницу, муку - 583,33 тыс. тонны, кукурузу - 379,167 тыс. тонны, ячмень - 204,167 тыс. тонн.

Ограничение будет касаться мяса птицы, которых разрешено поставить 52,511 тыс. тонн, которые в свою очередь разделены следующим образом: 4/7 количества за период 6 июня по 30 сентября и 3/7 от количества за период с 1 октября по 31 декабря. Аналогичный сценарий поставки продукции предусмотрен для говядины, экспорт которой ограничен 7 тыс. тонн и яиц, объем поставки которых должен составлять 3500 тонн.

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В Нацбанке заявили, что чистые потери экспорта, связанные с восстановлением довоенного режима торговли с Евросоюзом с 6 июня в течение июня-декабря этого года составят около 800 млн долл.