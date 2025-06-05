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ЕС продлил льготные условия импорта украинской стали на 3 года

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Совет ЕС продлил приостановку защитных мер по импорту украинской стали и железа на три года. Это должно поддержать экономику Украины на фоне войны с россией.

ЕС продлил льготные условия импорта украинской стали на 3 года

ЕС продолжает льготный режим в отношении импорта украинского железа и стали на три года, сообщили в Совете ЕС в четверг, пишет УНН.

Совет (ЕС) принял сегодня решение о продлении приостановки защитных мер ЕС в отношении железа и стали в поддержку экономики Украины на фоне агрессивной войны со стороны россии. Цель состоит в том, чтобы облегчить проблемы, с которыми сталкиваются производители и экспортеры Украины в результате войны

- сообщили в евроинституте.

Детали

Однако, как указано, Еврокомиссия сможет принять имплементационный акт о приостановке этого решения для определенных продуктов на срок до 12 месяцев.

"Приостановка будет принята в случае, если импорт этих продуктов из Украины увеличится до уровня, который нанесет значительный ущерб или будет угрожать нанесением ущерба промышленности Союза, производящей аналогичную или непосредственно конкурирующую продукцию", - говорится в сообщении.

Дальнейшие шаги

Решение вступит в силу 6 июня и будет применяться в течение трех лет.

Дополнение

С 2018 года ЕС принимает защитные меры в отношении определенного импорта железа и стали для защиты своих производителей от мирового избыточного производства.

В рамках поддержки Украины со стороны ЕС в условиях незаконной агрессивной войны россией Украина была освобождена от этих мер. Сегодня Совет ЕС принял решение, позволяющее продлить действие этого исключения.

Европарламент поддержал продление либерализации торговли с Украиной для стали08.05.25, 16:20 • 5828 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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