ЕС продлил льготные условия импорта украинской стали на 3 года
Киев • УНН
Совет ЕС продлил приостановку защитных мер по импорту украинской стали и железа на три года. Это должно поддержать экономику Украины на фоне войны с россией.
ЕС продолжает льготный режим в отношении импорта украинского железа и стали на три года, сообщили в Совете ЕС в четверг, пишет УНН.
Совет (ЕС) принял сегодня решение о продлении приостановки защитных мер ЕС в отношении железа и стали в поддержку экономики Украины на фоне агрессивной войны со стороны россии. Цель состоит в том, чтобы облегчить проблемы, с которыми сталкиваются производители и экспортеры Украины в результате войны
Детали
Однако, как указано, Еврокомиссия сможет принять имплементационный акт о приостановке этого решения для определенных продуктов на срок до 12 месяцев.
"Приостановка будет принята в случае, если импорт этих продуктов из Украины увеличится до уровня, который нанесет значительный ущерб или будет угрожать нанесением ущерба промышленности Союза, производящей аналогичную или непосредственно конкурирующую продукцию", - говорится в сообщении.
Дальнейшие шаги
Решение вступит в силу 6 июня и будет применяться в течение трех лет.
Дополнение
С 2018 года ЕС принимает защитные меры в отношении определенного импорта железа и стали для защиты своих производителей от мирового избыточного производства.
В рамках поддержки Украины со стороны ЕС в условиях незаконной агрессивной войны россией Украина была освобождена от этих мер. Сегодня Совет ЕС принял решение, позволяющее продлить действие этого исключения.
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