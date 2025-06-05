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ЄС продовжив пільгові умови імпорту української сталі на 3 роки

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Рада ЄС продовжила призупинення захисних заходів щодо імпорту української сталі та заліза на три роки. Це має підтримати економіку України на тлі війни з росією.

ЄС продовжив пільгові умови імпорту української сталі на 3 роки

ЄС продовжує пільговий режим щодо імпорту українських заліза та сталі на три роки, повідомили у Раді ЄС у четвер, пише УНН.

Рада (ЄС) ухвалила сьогодні рішення про продовження призупинення захисних заходів ЄС щодо заліза та сталі на підтримку економіки України на тлі агресивної війни з боку росії. Мета полягає у тому, щоб полегшити проблеми, з якими стикаються виробники та експортери України внаслідок війни

- повідомили у євроінституції.

Деталі

Однак, як вказано, Єврокомісія зможе ухвалити імплементаційний акт про призупинки цього рішення для певних продуктів на строк до 12 місяців.

"Призупинка буде ухвалена у разі, якщо імпорт цих продуктів з України збільшиться до рівня, який завдасть значних збитків або загрожуватиме заподіянням збитків промисловості Союзу, що виробляє аналогічну або безпосередньо конкуруючу продукцію", - ідеться у повідомленні.

Подальші кроки

Рішення набуде чинності 6 червня та застосовуватиметься протягом трьох років.

Доповнення

З 2018 року ЄС вживає захисних заходів щодо певного імпорту заліза та сталі для захисту своїх виробників від світового надлишкового виробництва.

У межах підтримки України з боку ЄС в умовах незаконної агресивної війни росією Україна була звільнена від цих заходів. Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення, що дозволяє продовжити дію цього винятку.

Європарламент підтримав продовження лібералізації торгівлі з Україною для сталі08.05.25, 16:20 • 5828 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
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