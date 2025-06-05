ЄС продовжив пільгові умови імпорту української сталі на 3 роки
Київ • УНН
Рада ЄС продовжила призупинення захисних заходів щодо імпорту української сталі та заліза на три роки. Це має підтримати економіку України на тлі війни з росією.
ЄС продовжує пільговий режим щодо імпорту українських заліза та сталі на три роки, повідомили у Раді ЄС у четвер, пише УНН.
Рада (ЄС) ухвалила сьогодні рішення про продовження призупинення захисних заходів ЄС щодо заліза та сталі на підтримку економіки України на тлі агресивної війни з боку росії. Мета полягає у тому, щоб полегшити проблеми, з якими стикаються виробники та експортери України внаслідок війни
Деталі
Однак, як вказано, Єврокомісія зможе ухвалити імплементаційний акт про призупинки цього рішення для певних продуктів на строк до 12 місяців.
"Призупинка буде ухвалена у разі, якщо імпорт цих продуктів з України збільшиться до рівня, який завдасть значних збитків або загрожуватиме заподіянням збитків промисловості Союзу, що виробляє аналогічну або безпосередньо конкуруючу продукцію", - ідеться у повідомленні.
Подальші кроки
Рішення набуде чинності 6 червня та застосовуватиметься протягом трьох років.
Доповнення
З 2018 року ЄС вживає захисних заходів щодо певного імпорту заліза та сталі для захисту своїх виробників від світового надлишкового виробництва.
У межах підтримки України з боку ЄС в умовах незаконної агресивної війни росією Україна була звільнена від цих заходів. Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення, що дозволяє продовжити дію цього винятку.
Європарламент підтримав продовження лібералізації торгівлі з Україною для сталі08.05.25, 16:20 • 5828 переглядiв