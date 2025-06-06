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Тривають складні переговори щодо торгових квот з ЄС - Шмигаль

Київ • УНН

 • 890 перегляди

Тривають переговори щодо квот на експорт української продукції в ЄС. Втрати експорту оцінюються в 800 млн дол. через відновлення довоєнного режиму торгівлі.

Тривають складні переговори щодо торгових квот з ЄС - Шмигаль

Складні переговори України з Євросоюзом щодо торгових квот тривають.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань" до уряду у ВР, передає УНН.

Стосовно прибраних квот, які діяли від початку повномасштабного вторгнення, на даний момент перемовини тривають. Сьогодні делегація України знаходиться в Брюсселі, переговори тривають. Відповідно є попередні домовленості. Переговори складні, вони скоріш за все продовжаться й наступного тижня

- сказав Шмигаль. 

Шмигаль заявив, що Кабмін не передбачає втрат для економіки України та українського бізнесу.

Паралельно з цими перемовинами, ми розпочали роботу щодо змін до статті №29 Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, щоб зафіксувати найкращі умови для українських експортерів

Доповнення

Європейська комісія затвердила обсяг квот на українську сільськогосподарську продукцію, які будуть діяти з 6 червня й до кінця 2025 року в рамках угоди про поглиблену й всеосяжну зону вільної торгівлі.

На ринок ЄС Україна зможе поставити в рамках поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі у режимі 7 з 12 (7/12) місяців року пшеницю, борошно - 583,33 тис. тонни, кукурудзу - 379,167 тис. тонни, ячмінь - 204,167 тис. тонн.

Обмеження стосуватиметься м'яса птиці, яких дозволено поставити 52,511 тис. тонн, які в свою чергу розділені наступним чином: 4/7 кількості за період 6 червня по 30 вересня та 3/7 від кількості за період з 1 жовтня по 31 грудня. Аналогічний сценарій постачання продукції передбачено для яловичини, експорт якої обмежено 7 тис. тонн та яєць, обсяг поставки яких має становити 3500 тонн.

ЄС продовжив пільгові умови імпорту української сталі на 3 роки05.06.25, 14:26 • 2016 переглядiв

У Нацбанку заявили, що чисті втрати експорту, пов'язані з відновленням довоєнного режиму торгівлі з Євросоюзом з 6 червня протягом червня-грудня цього року становитимуть близько 800 млн дол. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Національний банк України
Європейська комісія
Європейський Союз
Україна
Шмигаль Денис Анатолійович
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