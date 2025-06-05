НБУ оцінив втрати експорту у цьому році через повернення на довоєнний режим торгівлі з ЄС

Чисті втрати експорту, пов'язані з відновленням довоєнного режиму торгівлі з Євросоюзом з 6 червня протягом червня-грудня цього року становитимуть близько 800 млн дол. Таку оцінку озвучив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час пресбрифінгу, передає УНН.

Деталі

У нас дійсно з 6 червня перестають працювати автономні торгівельні преференції надані ЄС на початку повномасштабної війни. Ми повертаємося до умов поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС, якою в нас передбачено близько 30 квот. Якщо постачання відбуватиметься лише у межах цих квот, то це звичайно відчутно вплине на експорт, передусім зернових - розповів Ніколайчук.

Водночас він нагадав, що в України певні квоти вже діяли й у минулому році.

Мова йде про кукурудзу, яйця, цукор, овес, птицю й при цьому експорт цих товарів відбувався поза межами цих квот, що свідчить про збереження конкурентоспроможності українських товарів на ринку ЄС навіть з урахуванням цих квот - сказав Ніколайчук.

Він зазначив, що, окрім того, торік завдяки морському коридору відновилися поставки українських продовольчих товарів на ринки Азії, Африки. Ці процеси тривають й навіть посилюються цього року.

Тому враховуючи все це за нашими оцінками чисті втрати експорту з урахуванням продовження торгівлі, квот та переорієнтації на ринки інших країн протягом червня-грудня цього року становитимуть близько 800 млн доларів - заявив Ніколайчук.

Він зазначив, що на думку Нацбанку цей ефект є вагомим для платіжного балансу, для українського валютного ринку, водночас він не є критичним.

Точно можемо компенсуватися відповідними заходами монетарної та валютно-курсової політики Нацбанку для уникнення негативних ефектів на нашу спроможність забезпечити стійкість валютного ринку та забезпечити переведення інфляції до 5%-ї цілі - сказав Ніколайчук.

Доповнення

Рада ЄС ухвалила регламент про продовження призупинення захисних заходів ЄС щодо заліза та сталі на підтримку економіки України в умовах російської агресивної війни. Мета полягає в тому, щоб полегшити проблеми, з якими стикаються українські виробники та експортери внаслідок війни.

У п’ятницю, 6 червня, Європейський Союз почне стягувати мита при імпорті української аграрної продукції.

Так звані автономні торгові заходи (АТМ), які скасовують мита на українські товари, діють з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році, щоб дозволити Україні експортувати свою сільськогосподарську продукцію по суші.

Але країни ЄС, які межують з Україною, включаючи Польщу, Угорщину, Румунію та Словаччину, нарікали на те, що український імпорт підриває внутрішні ціни та спровокував хвилювання серед фермерів.

Єврокомісія запровадила "екстрене гальмування", що обмежує імпорт продуктів харчування, таких як яйця, птиця, цукор, овес, кукурудза, крупи та мед, яке може бути активовані, щойно рівень імпорту перевищить певний поріг.

Заходи закінчуються на початку червня і цього разу, як повідомлялося, не будуть продовжені. Дія домовленостей закінчується 6 червня, і ЄС планує замінити їх "перехідними заходами", поки обидві сторони оновлюють свою спільну торгівельну угоду.