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НБУ оценил потери экспорта в этом году из-за возвращения на довоенный режим торговли с ЕС

Киев • УНН

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Возобновление довоенного режима торговли с ЕС приведет к потерям экспорта Украины на 800 млн долл. Однако эти потери не являются критическими и могут быть компенсированы.

НБУ оценил потери экспорта в этом году из-за возвращения на довоенный режим торговли с ЕС

Чистые потери экспорта, связанные с восстановлением довоенного режима торговли с Евросоюзом с 6 июня в течение июня-декабря этого года, составят около 800 млн долл. Такую оценку озвучил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук во время пресс-брифинга, передает УНН.

Детали

У нас действительно с 6 июня перестают работать автономные торговые преференции, предоставленные ЕС в начале полномасштабной войны. Мы возвращаемся к условиям углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС, которой у нас предусмотрено около 30 квот. Если поставки будут происходить только в пределах этих квот, то это, конечно, ощутимо повлияет на экспорт, прежде всего зерновых 

- рассказал Николайчук.

В то же время он напомнил, что в Украине  определенные квоты уже действовали и в прошлом году.

Речь идет о кукурузе, яйцах, сахаре, овсе, птице и при этом экспорт этих товаров происходил вне пределов этих квот, что свидетельствует о сохранении конкурентоспособности украинских товаров на рынке ЕС даже с учетом этих квот

- сказал Николайчук.

Он отметил, что, кроме того, в прошлом году благодаря морскому коридору возобновились поставки украинских продовольственных товаров на рынки Азии, Африки. Эти процессы продолжаются и даже усиливаются в этом году.

Поэтому учитывая все это, по нашим  оценкам, чистые потери экспорта с учетом продолжения торговли, квот и переориентации на рынки других стран в течение июня-декабря этого года составят около 800 млн долларов

- заявил Николайчук.

Он отметил, что, по мнению Нацбанка, этот эффект является весомым для платежного баланса, для украинского валютного рынка, в то же время он не является критическим.

Точно можем компенсироваться соответствующими мерами монетарной и валютно-курсовой политики Нацбанка для избежания негативных эффектов на нашу способность обеспечить устойчивость валютного рынка и обеспечить перевод инфляции к 5%-й цели

- сказал Николайчук.

Дополнение

Совет ЕС принял регламент о продлении приостановления защитных мер ЕС в отношении железа и стали в поддержку экономики Украины в условиях российской агрессивной войны. Цель состоит в том, чтобы облегчить проблемы, с которыми сталкиваются украинские производители и экспортеры в результате войны.

В пятницу, 6 июня, Европейский Союз начнет взимать пошлины при импорте украинской аграрной продукции.

Так называемые автономные торговые меры (АТМ), отменяющие пошлины на украинские товары, действуют с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, чтобы позволить Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию по суше.

Но страны ЕС, граничащие с Украиной, включая Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию, жаловались на то, что украинский импорт подрывает внутренние цены и спровоцировал волнения среди фермеров.

Еврокомиссия ввела "экстренное торможение", которое ограничивает импорт продуктов питания, таких как яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед, которое может быть активировано, как только уровень импорта превысит определенный порог.

Меры заканчиваются в начале июня и на этот раз, как сообщалось, не будут продлены. Действие договоренностей заканчивается 6 июня, и ЕС планирует заменить их "переходными мерами", пока обе стороны обновляют свое совместное торговое соглашение.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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