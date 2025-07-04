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Новые условия торговли Украины с ЕС: в Минэкономики заявили, что ущерба не будет

Киев • УНН

 • 123 просмотра

Украина не понесет убытков от новых условий торговли с ЕС, несмотря на оценку Нацбанка о возможных потерях экспорта. Достигнута договоренность о пересмотре зоны свободной торговли, что предусматривает увеличение квот на ряд товаров и либерализацию некоторых позиций.

Новые условия торговли Украины с ЕС: в Минэкономики заявили, что ущерба не будет

У Украины в целом из-за новых условий торговли в рамках пересмотра зоны свободной торговли с ЕС убытков в целом не будет. Об этом сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Тарас Качка во время общения с журналистами, на котором присутствовал журналист УНН.

Детали

ЕС и Украина достигли принципиального согласия относительно новых условий торговли в рамках пересмотра зоны свободной торговли.

Мы параметры определили на словах, сформировали проект решения и сейчас начнем этот проект решения Комитета ассоциации в торговом составе формализовывать. Есть все надежды, что формализация займет еще один месяц, то есть до конца этого месяца, и уже в августе будут действовать новые пересмотренные квоты

- сказал Качка.

Он отметил, что договорено, что пересмотр будет в 2028 году.

Заместитель министра экономики прокомментировал оценку Нацбанка о чистых потерях экспорта, связанных с восстановлением довоенного режима торговли с Евросоюзом в течение этого года, которые по оценке составят около 800 млн долл.

Мы их (убытки – ред.) убрали (полностью все 800 млн евро – ред.) Убытка в целом не будет. То есть есть три товара, по которым можно об этом говорить. Эти условия совокупно не содержат вреда, потому что по тем товарам, например, пшеница, формально можно сказать, что минус 5 млн тонн – это минус 800 млн долл., экспорта в ЕС, но эти 800 млн сохранятся, на другие рынки пойдет

- пояснил Качка.

Он заявил, что Украине удалось 5 квот убрать полностью. То есть полностью либерализовать.

По грибам у нас две квоты – свежие и маринованные. В четырех квотах мы убрали часть квот. Например, убрали виноградный сок. У нас есть квота под названием молоко, сливки, сгущенное молоко. Мы там везли только сгущенное молоко, но из этой квоты мы вычеркнули йогурты, кефир и масла. В конце концов у нас получилось вместо 40 квот 34 квоты. Что-то объединилось, что-то ушло

- сказал Качка.

Он также заявил, что Украина вышла на фантастические показатели по пересмотру квот.

Квота на мед увеличена в 5,8 раз, сахар в 5 раз, сухое молоко квота увеличена в 3 раза, на яйца в 3 раза увеличена, на солод в 2,5 раза, обработанные томаты 2,5 раза, на крахмал 2,5, сливочное масло 2,3 раза по сравнению с 2021 годом. В принципе мы все увеличили, даже на мясо птицы на 1,3 раза. Единственные четыре квоты, которые мы не трогали вообще, это три красных мяса – говядина, свинина, баранина, потому что мы не экспортируем и сигары и сигареты

- рассказал Качка.

Однако он заместитель министра отметил, что есть 11 квот, где объем меньше, чем максимальная цифра за последние три года.

Где цифры больше, чем максимум за последние три года? Например, масло. Мы сливочное масло в 2022 году продали почти 7 тыс. тонн, в 2023 году 356 тыс. тонн, а в 2024 году 1,4 тыс. тонн. То есть нестабильный экспорт пошел, поэтому есть 21 квота, где размер квоты больше, чем наибольшее число за последние три года. Это у нас этанол

- сказал Качка.

"Где-то посередине": в ЕС высказались о новых квотах на агроимпорт для Украины06.06.25, 14:49 • 2684 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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