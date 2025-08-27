Збитки на понад 248 млн грн: в Україні судитимуть причетних до зловживань у сфері оборони

$41.400.03
48.270.21
ukenru
07:35 • 760 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 12492 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 83571 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 56553 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 124231 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 144910 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 144854 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 58061 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 153618 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 64138 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.7м/с
46%
751мм
Популярнi новини
Гауляйтер окупованої Херсонщини відзвітував путіну про "економічне зростання" (відео)PhotoVideo26 серпня, 22:43 • 8440 перегляди
Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку цього тижня - Reuters26 серпня, 23:58 • 12504 перегляди
ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано02:20 • 12717 перегляди
Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині03:18 • 10487 перегляди
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині05:54 • 4194 перегляди
Публікації
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад07:35 • 760 перегляди
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 48428 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 46618 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 124231 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 144854 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Беньямін Нетаньягу
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Суми
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 13249 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 63902 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 115027 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 137150 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 64775 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Дія (сервіс)
Боєприпаси
Долар США
Гривня

Збитки на понад 248 млн грн: в Україні судитимуть причетних до зловживань у сфері оборони

Київ • УНН

 • 200 перегляди

В Україні судитимуть 12 осіб, причетних до зловживань у сфері оборони. Серед підозрюваних — колишній керівник Департаменту закупівель Міноборони та командири військових частин.

Збитки на понад 248 млн грн: в Україні судитимуть причетних до зловживань у сфері оборони

Прокурори повідомили про підозри та скерували до суду обвинувальні акти стосовно військових службових осіб у справах щодо зловживань у сфері оборони, які завдали державі збитків на понад 248 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Упродовж двох останніх тижнів здійснювалось досудове розслідування, під час якого було встановлено факти завдання державі збитків та повідомлено про підозру 16 особам. До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 12 підозрюваних.

Йдеться про колишнього керівника Департаменту закупівель Міноборони України, командирів військових частин, начальників служб та керівників приватних підприємств. За даними Офісу Генпрокурора, підозрювані діяли в різних регіонах та різних сферах забезпечення армії, завдавши мільйонних збитків для держави та підставив під загрозу належне забезпечення військовослужбовців.

Прокурори встановили, що зазначені особи причетні до неякісного обмундирування військових, придбання неякісного програмного забезпечення, незаконного списання та викрадення дизельного пального, шахрайства з продовольством, а також до незаконних виплат винагород.

"Перший із встановлених фактів стосується закупівель Міністерства оборони. Колишньому керівнику Департаменту закупівель повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України. За даними слідства, через неналежне виконання ним службових обов’язків військовослужбовцям Збройних Сил України було поставлено обмундирування неналежної якості на загальну суму понад 230 мільйонів гривень", - повідомляє Офіс Генпрокурора.

Експосадовцю Міноборони повідомили про підозру за збитки під час закупівель у понад 340 млн грн09.07.25, 15:24 • 1404 перегляди

Також командиру однієї з військових частин інкримінують службову недбалість через закупівлю програмного забезпечення, непридатного для використання, що призвело до збитків на 1,8 млн гривень.

Ще одне провадження стосується незаконного списання та викрадення дизельного пального на 1,7 млн гривень. Повідомлено про підозру командиру військової частини, заступнику начальника тилу та командиру роти забезпечення.

Також директорка одного з приватних підприємств заволоділа 8 мільйонами гривень бюджетних коштів за рахунок неякісної їжі для військових. Зі свого боку, начальник штабу військової частини організував незаконну виплату майже 5 млн гривень додаткової винагороди військовим, які не брали участі в бойових діях.

Нагадаємо

Офіс Генпрокурора викрив десятки фактів зловживань під час війни, пов'язаних з мобілізацією. Впродовж липня було виявлено хабарі, фіктивне працевлаштування та незаконний виїзд за кордон.

Було повідомлено про підозру понад 40 особам. Сума неправомірної вигоди склала 132 000 доларів США та 280 000 гривень.

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Нафта
Гривня
Долар США
Генеральний прокурор (Україна)
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Україна