Збитки на понад 248 млн грн: в Україні судитимуть причетних до зловживань у сфері оборони

Прокурори повідомили про підозри та скерували до суду обвинувальні акти стосовно військових службових осіб у справах щодо зловживань у сфері оборони, які завдали державі збитків на понад 248 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Упродовж двох останніх тижнів здійснювалось досудове розслідування, під час якого було встановлено факти завдання державі збитків та повідомлено про підозру 16 особам. До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 12 підозрюваних.

Йдеться про колишнього керівника Департаменту закупівель Міноборони України, командирів військових частин, начальників служб та керівників приватних підприємств. За даними Офісу Генпрокурора, підозрювані діяли в різних регіонах та різних сферах забезпечення армії, завдавши мільйонних збитків для держави та підставив під загрозу належне забезпечення військовослужбовців.

Прокурори встановили, що зазначені особи причетні до неякісного обмундирування військових, придбання неякісного програмного забезпечення, незаконного списання та викрадення дизельного пального, шахрайства з продовольством, а також до незаконних виплат винагород.

"Перший із встановлених фактів стосується закупівель Міністерства оборони. Колишньому керівнику Департаменту закупівель повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України. За даними слідства, через неналежне виконання ним службових обов’язків військовослужбовцям Збройних Сил України було поставлено обмундирування неналежної якості на загальну суму понад 230 мільйонів гривень", - повідомляє Офіс Генпрокурора.

Експосадовцю Міноборони повідомили про підозру за збитки під час закупівель у понад 340 млн грн

Також командиру однієї з військових частин інкримінують службову недбалість через закупівлю програмного забезпечення, непридатного для використання, що призвело до збитків на 1,8 млн гривень.

Ще одне провадження стосується незаконного списання та викрадення дизельного пального на 1,7 млн гривень. Повідомлено про підозру командиру військової частини, заступнику начальника тилу та командиру роти забезпечення.

Також директорка одного з приватних підприємств заволоділа 8 мільйонами гривень бюджетних коштів за рахунок неякісної їжі для військових. Зі свого боку, начальник штабу військової частини організував незаконну виплату майже 5 млн гривень додаткової винагороди військовим, які не брали участі в бойових діях.

Нагадаємо

Офіс Генпрокурора викрив десятки фактів зловживань під час війни, пов'язаних з мобілізацією. Впродовж липня було виявлено хабарі, фіктивне працевлаштування та незаконний виїзд за кордон.

Було повідомлено про підозру понад 40 особам. Сума неправомірної вигоди склала 132 000 доларів США та 280 000 гривень.