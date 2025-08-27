$41.400.03
Ущерб на более чем 248 млн грн: в Украине будут судить причастных к злоупотреблениям в сфере обороны

Киев • УНН

 • 62 просмотра

В Украине будут судить 12 человек, причастных к злоупотреблениям в сфере обороны. Среди подозреваемых — бывший руководитель Департамента закупок Минобороны и командиры воинских частей.

Ущерб на более чем 248 млн грн: в Украине будут судить причастных к злоупотреблениям в сфере обороны

Прокуроры сообщили о подозрениях и направили в суд обвинительные акты в отношении военных должностных лиц по делам о злоупотреблениях в сфере обороны, которые нанесли государству ущерб на более чем 248 миллионов гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

В течение двух последних недель осуществлялось досудебное расследование, в ходе которого были установлены факты нанесения государству ущерба и сообщено о подозрении 16 лицам. В суд направлены обвинительные акты в отношении 12 подозреваемых.

Речь идет о бывшем руководителе Департамента закупок Минобороны Украины, командирах воинских частей, начальниках служб и руководителях частных предприятий. По данным Офиса Генпрокурора, подозреваемые действовали в разных регионах и разных сферах обеспечения армии, нанеся миллионные убытки государству и поставив под угрозу надлежащее обеспечение военнослужащих.

Прокуроры установили, что указанные лица причастны к некачественному обмундированию военных, приобретению некачественного программного обеспечения, незаконному списанию и хищению дизельного топлива, мошенничеству с продовольствием, а также к незаконным выплатам вознаграждений.

"Первый из установленных фактов касается закупок Министерства обороны. Бывшему руководителю Департамента закупок сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины. По данным следствия, из-за ненадлежащего исполнения им служебных обязанностей военнослужащим Вооруженных Сил Украины было поставлено обмундирование ненадлежащего качества на общую сумму более 230 миллионов гривен", - сообщает Офис Генпрокурора.

Экс-чиновнику Минобороны сообщили о подозрении за ущерб при закупках на сумму более 340 млн грн09.07.25, 15:24 • 1404 просмотра

Также командиру одной из воинских частей инкриминируют служебную халатность из-за закупки программного обеспечения, непригодного для использования, что привело к убыткам на 1,8 млн гривен.

Еще одно производство касается незаконного списания и хищения дизельного топлива на 1,7 млн гривен. Сообщено о подозрении командиру воинской части, заместителю начальника тыла и командиру роты обеспечения.

Также директор одного из частных предприятий завладела 8 миллионами гривен бюджетных средств за счет некачественной еды для военных. Со своей стороны, начальник штаба воинской части организовал незаконную выплату почти 5 млн гривен дополнительного вознаграждения военным, которые не принимали участия в боевых действиях.

Напомним

Офис Генпрокурора выявил десятки фактов злоупотреблений во время войны, связанных с мобилизацией. В течение июля были выявлены взятки, фиктивное трудоустройство и незаконный выезд за границу.

Было сообщено о подозрении более 40 лицам. Сумма неправомерной выгоды составила 132 000 долларов США и 280 000 гривен.

Лилия Подоляк

