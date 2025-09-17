$41.230.05
Ексклюзив
05:30 • 4994 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
16 вересня, 16:50 • 44741 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 70328 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 39187 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 54612 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 76702 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 29798 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 57520 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 38012 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 17327 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Перетворили ліс на джерело наживи: Кравченко заявив про понад 720 млн грн збитків та 9 нових підозр посадовцям держпідприємства "Ліси України"

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Встановлено збитки державі на суму 924,8 млн грн у досудовому розслідуванні діяльності ДП "Ліси України" та його філій. Вручено 44 підозри.

Перетворили ліс на джерело наживи: Кравченко заявив про понад 720 млн грн збитків та 9 нових підозр посадовцям держпідприємства "Ліси України"

На Прикарпатті повідомлено про підозру у злочинах у сфері лісорористування ще дев’ятьом посадовцям підприємства "Ліси України", які завдали збитки державі у 721 млн гривень. Загалом, у досудовому розслідуванні діяльності держпідприємства вручено вже 44 підозри. Про це у середу повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

"Ліси України" — це не чиясь власна каса, а національне багатство. Роками система державного підприємства "Ліси України" була обплутана корупційними схемами. Незаконні вирубки, продаж деревини за заниженими цінами, службова недбалість і зловживання перетворили ліс на джерело наживи для окремих посадовців. Прокуратура послідовно викриває ці схеми

- розповів Кравченко у соцмережах.

За словами Генпрокурора, у різних областях під підозрою опинилися керівники філій, лісничі, посадовці, які прикривали злочини й дозволяли нищити природу.

"Сьогодні мова про Івано-Франківську область: збитки державі 721 млн гривень. Підозри 9 посадовим особам підприємства", - заявив Кравченко.

За його словами, серед підозрюваних:

• ДП "Делятинське ЛГ": головний лісничий, який незаконно видавав лісорубні квитки.

• "Кутське ЛГ" ДСГП "Ліси України: два колишні очільники, начальник відділу лісового господарства та інженер, які у 2022 році дозволили незаконну рубку в межах природно-заповідного фонду. Знищено ліси на площі 195 га Національного природного парку "Гуцульщина".

• Богородчанський спецагролісгосп — директор, який укладав прямі договори купівлі-продажу лісопродукції за заниженими цінами.

• Коломийський спецагролісгосп — директор, який застосовував ті самі корупційні схеми з продажем деревини

• Кобаківське лісництво "Косівського РП (Райагроліс)" — майстер лісу, чия службова недбалість призвела до незаконної вирубки на території природно-заповідного фонду.

• Тисівське лісництво КП "Долинський спецагролісгосп" — майстер лісу, через бездіяльність якого незаконно вирубали дерева.

Загалом, як вказав Генпрокурор, у досудовому розслідуванні діяльності ДП "Ліси України" та його філій встановлено 924,8 млн.грн збитків державі та вручено 44 підозри.

Це черговий доказ: системна корупція руйнує нашу екологію. А ми будемо реагувати принципово

- наголосив Кравченко.

Начальник Сарненського лісництва "Лісів України" викритий на отриманні понад 3 млн грн хабаря за сприяння у лісозаготівлях27.08.25, 15:12 • 5209 переглядiв

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
Івано-Франківська область
Руслан Кравченко
Україна