Перетворили ліс на джерело наживи: Кравченко заявив про понад 720 млн грн збитків та 9 нових підозр посадовцям держпідприємства "Ліси України"
Київ • УНН
Встановлено збитки державі на суму 924,8 млн грн у досудовому розслідуванні діяльності ДП "Ліси України" та його філій. Вручено 44 підозри.
На Прикарпатті повідомлено про підозру у злочинах у сфері лісорористування ще дев’ятьом посадовцям підприємства "Ліси України", які завдали збитки державі у 721 млн гривень. Загалом, у досудовому розслідуванні діяльності держпідприємства вручено вже 44 підозри. Про це у середу повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.
"Ліси України" — це не чиясь власна каса, а національне багатство. Роками система державного підприємства "Ліси України" була обплутана корупційними схемами. Незаконні вирубки, продаж деревини за заниженими цінами, службова недбалість і зловживання перетворили ліс на джерело наживи для окремих посадовців. Прокуратура послідовно викриває ці схеми
За словами Генпрокурора, у різних областях під підозрою опинилися керівники філій, лісничі, посадовці, які прикривали злочини й дозволяли нищити природу.
"Сьогодні мова про Івано-Франківську область: збитки державі 721 млн гривень. Підозри 9 посадовим особам підприємства", - заявив Кравченко.
За його словами, серед підозрюваних:
• ДП "Делятинське ЛГ": головний лісничий, який незаконно видавав лісорубні квитки.
• "Кутське ЛГ" ДСГП "Ліси України: два колишні очільники, начальник відділу лісового господарства та інженер, які у 2022 році дозволили незаконну рубку в межах природно-заповідного фонду. Знищено ліси на площі 195 га Національного природного парку "Гуцульщина".
• Богородчанський спецагролісгосп — директор, який укладав прямі договори купівлі-продажу лісопродукції за заниженими цінами.
• Коломийський спецагролісгосп — директор, який застосовував ті самі корупційні схеми з продажем деревини
• Кобаківське лісництво "Косівського РП (Райагроліс)" — майстер лісу, чия службова недбалість призвела до незаконної вирубки на території природно-заповідного фонду.
• Тисівське лісництво КП "Долинський спецагролісгосп" — майстер лісу, через бездіяльність якого незаконно вирубали дерева.
Загалом, як вказав Генпрокурор, у досудовому розслідуванні діяльності ДП "Ліси України" та його філій встановлено 924,8 млн.грн збитків державі та вручено 44 підозри.
Це черговий доказ: системна корупція руйнує нашу екологію. А ми будемо реагувати принципово
