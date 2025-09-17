Превратили лес в источник наживы: Кравченко заявил о более чем 720 млн грн убытков и 9 новых подозрений должностным лицам госпредприятия "Леса Украины"
Киев • УНН
Установлен ущерб государству на сумму 924,8 млн грн в досудебном расследовании деятельности ГП "Леса Украины" и его филиалов. Вручено 44 подозрения.
На Прикарпатье сообщено о подозрении в преступлениях в сфере лесопользования еще девяти должностным лицам предприятия "Леса Украины", которые нанесли ущерб государству в 721 млн гривен. В целом, в досудебном расследовании деятельности госпредприятия вручено уже 44 подозрения. Об этом в среду сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.
"Леса Украины" — это не чья-то собственная касса, а национальное богатство. Годами система государственного предприятия "Леса Украины" была опутана коррупционными схемами. Незаконные вырубки, продажа древесины по заниженным ценам, служебная халатность и злоупотребления превратили лес в источник наживы для отдельных должностных лиц. Прокуратура последовательно разоблачает эти схемы
По словам Генпрокурора, в разных областях под подозрением оказались руководители филиалов, лесничие, должностные лица, которые прикрывали преступления и позволяли уничтожать природу.
"Сегодня речь об Ивано-Франковской области: ущерб государству 721 млн гривен. Подозрения 9 должностным лицам предприятия", - заявил Кравченко.
По его словам, среди подозреваемых:
• ГП "Делятинское ЛХ": главный лесничий, который незаконно выдавал лесорубочные билеты.
• "Кутское ЛХ" ДСГП "Леса Украины": два бывших руководителя, начальник отдела лесного хозяйства и инженер, которые в 2022 году разрешили незаконную рубку в пределах природно-заповедного фонда. Уничтожены леса на площади 195 га Национального природного парка "Гуцульщина".
• Богородчанский спецагролесхоз — директор, который заключал прямые договоры купли-продажи лесопродукции по заниженным ценам.
• Коломыйский спецагролесхоз — директор, который применял те же коррупционные схемы с продажей древесины
• Кобаковское лесничество "Косовского РП (Райагролес)" — мастер леса, чья служебная халатность привела к незаконной вырубке на территории природно-заповедного фонда.
• Тысовское лесничество КП "Долинский спецагролесхоз" — мастер леса, из-за бездействия которого незаконно вырубили деревья.
В целом, как указал Генпрокурор, в досудебном расследовании деятельности ГП "Леса Украины" и его филиалов установлено 924,8 млн.грн убытков государству и вручено 44 подозрения.
Это очередное доказательство: системная коррупция разрушает нашу экологию. А мы будем реагировать принципиально
Начальник Сарненского лесничества "Лесов Украины" разоблачен на получении более 3 млн грн взятки за содействие в лесозаготовках27.08.25, 15:12 • 5209 просмотров