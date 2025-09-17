$41.230.05
Эксклюзив
05:30 • 5234 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
02:27 • 3188 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 45273 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 70814 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 39419 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 54800 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 76991 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 29853 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 57733 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 38023 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
Превратили лес в источник наживы: Кравченко заявил о более чем 720 млн грн убытков и 9 новых подозрений должностным лицам госпредприятия "Леса Украины"

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Установлен ущерб государству на сумму 924,8 млн грн в досудебном расследовании деятельности ГП "Леса Украины" и его филиалов. Вручено 44 подозрения.

Превратили лес в источник наживы: Кравченко заявил о более чем 720 млн грн убытков и 9 новых подозрений должностным лицам госпредприятия "Леса Украины"

На Прикарпатье сообщено о подозрении в преступлениях в сфере лесопользования еще девяти должностным лицам предприятия "Леса Украины", которые нанесли ущерб государству в 721 млн гривен. В целом, в досудебном расследовании деятельности госпредприятия вручено уже 44 подозрения. Об этом в среду сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

"Леса Украины" — это не чья-то собственная касса, а национальное богатство. Годами система государственного предприятия "Леса Украины" была опутана коррупционными схемами. Незаконные вырубки, продажа древесины по заниженным ценам, служебная халатность и злоупотребления превратили лес в источник наживы для отдельных должностных лиц. Прокуратура последовательно разоблачает эти схемы

- рассказал Кравченко в соцсетях.

По словам Генпрокурора, в разных областях под подозрением оказались руководители филиалов, лесничие, должностные лица, которые прикрывали преступления и позволяли уничтожать природу.

"Сегодня речь об Ивано-Франковской области: ущерб государству 721 млн гривен. Подозрения 9 должностным лицам предприятия", - заявил Кравченко.

По его словам, среди подозреваемых:

• ГП "Делятинское ЛХ": главный лесничий, который незаконно выдавал лесорубочные билеты.

• "Кутское ЛХ" ДСГП "Леса Украины": два бывших руководителя, начальник отдела лесного хозяйства и инженер, которые в 2022 году разрешили незаконную рубку в пределах природно-заповедного фонда. Уничтожены леса на площади 195 га Национального природного парка "Гуцульщина".

• Богородчанский спецагролесхоз — директор, который заключал прямые договоры купли-продажи лесопродукции по заниженным ценам.

• Коломыйский спецагролесхоз — директор, который применял те же коррупционные схемы с продажей древесины

• Кобаковское лесничество "Косовского РП (Райагролес)" — мастер леса, чья служебная халатность привела к незаконной вырубке на территории природно-заповедного фонда.

• Тысовское лесничество КП "Долинский спецагролесхоз" — мастер леса, из-за бездействия которого незаконно вырубили деревья.

В целом, как указал Генпрокурор, в досудебном расследовании деятельности ГП "Леса Украины" и его филиалов установлено 924,8 млн.грн убытков государству и вручено 44 подозрения.

Это очередное доказательство: системная коррупция разрушает нашу экологию. А мы будем реагировать принципиально

- подчеркнул Кравченко.

Начальник Сарненского лесничества "Лесов Украины" разоблачен на получении более 3 млн грн взятки за содействие в лесозаготовках27.08.25, 15:12 • 5209 просмотров

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
Ивано-Франковская область
Руслан Кравченко
Украина