В Україні завершують "лісову" реформу: які зміни чекають на "Ліси України"

$41.490.08
48.710.05
ukenru
26 вересня, 14:33 • 19291 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 35608 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 18622 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 19080 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 21953 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 21643 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 36239 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 40468 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 44611 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28936 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0м/с
77%
763мм
Популярнi новини
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 27521 перегляди
Україна врятувала ще трьох молодих людей з окупації: в ОП розкрили деталі26 вересня, 15:36 • 3206 перегляди
Кількість постраждалих від удару ворожого БпЛА у Харкові зросла до чотирьох15:48 • 4210 перегляди
Зараз на столі вигідна для України угода про мир, якщо вони не погодяться, то росія захопить всю країну - лукашенко 16:04 • 4498 перегляди
Змушують битися до смерті або кидають в ями без води та їжі: окупанти сформували мобільні групи для розправи над дезертирами16:16 • 3414 перегляди
Публікації
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 35600 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 27572 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 36235 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 40464 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 44607 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петер Сіярто
Метте Фредеріксен
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Данія
Реклама
УНН Lite
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 19289 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 27468 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 33197 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 35966 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 43751 перегляди
Актуальне
Facebook
Північний потік
Су-34
E-6 Mercury
Детонатор

В Україні завершують "лісову" реформу: які зміни чекають на "Ліси України"

Київ • УНН

 • 316 перегляди

В Україні розпочато процес перетворення ДП "Ліси України" на акціонерне товариство, що є завершальним етапом реформи лісової галузі. Цей крок дозволить компанії залучати інвестиції та оновлювати матеріально-технічну базу, при цьому 100% акцій належатимуть державі.

В Україні завершують "лісову" реформу: які зміни чекають на "Ліси України"

В Україні розпочали процес перетворення ДП "Ліси України" на акціонерне товариство та створення комісії з перетворення й інвентаризації. Це завершальний етап реформи лісової галузі, яку розпочали три роки тому. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Деталі

Голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Смаль підписав наказ про перетворення ДП "Ліси України" на акціонерне товариство та створення комісії з перетворення й інвентаризації.

Зазначається, що це завершальний етап реформи лісової галузі, яку розпочали три роки тому.

Корпоратизація ДП "Ліси України" передбачена в Плані дій Уряду на 2025 рік, до того ж це частина наших зобов'язань перед європейськими партнерами в рамках Ukraine Facility. Це гармонізація із корпоративними правилами ЄС та зрозуміла для міжнародних інвесторів модель управління, яка є умовою для залучення інвестицій

- заявив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгора Перелигіна, перетворення на акціонерне товариство дасть змогу компанії більш гнучко підходити до реалізації інвестиційних проектів. Також акціонерне товариство має право направляти кошти від реалізації неліквідних активів у розвиток компанії, а це посилює її можливості та ефективність роботи.

Корпоратизація – це можливість продовжувати економічне зростання завдяки масштабним інвестиціям у розвиток інфраструктури (будівництво лісових доріг), закупівлю нової техніки (механізована заготівля) та запровадження автоматизованих систем управління виробничими процесами

- наголосив голова Держлісагентства Віктор Смаль.

Головні умови перетворення ДП "Ліси України" на АТ такі:

  • власником земель лісогосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні ДП "Лісів України", залишиться держава (акціонерне товариство – лише лісокористувач);
    • приватизація лісових ресурсів, як і раніше, заборонена законом "Про приватизацію об’єктів державного та комунального майна";
      • формування статутного капіталу АТ «Ліси України» відбуватиметься за рахунок майна підприємства (нерухомість, засоби виробництва тощо);
        • 100% акцій "Лісів України" належатиме державі.

          У відомстві додали, що корпоратизація дозволить "Лісам України" оновити матеріально-технічну базу, впровадити сучасні технології, підвищити ефективність виробництва та фінансові показники.

          Довідково

          Процес корпоратизації передбачений Постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2022 № 1003 "Деякі питання реформування управління лісової галузі".

          Крім того, на початку 2025 року парламент ухвалив закон, який зобов'язує перетворити державні підприємства на акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю.

          ДП "Ліси України" є найбільшим лісокористувачем в країні та однією з найбільших державних лісових компаній Європи. На підприємстві працює понад 22 тис. співробітників. А в управлінні 6,6 млн га лісового фонду.

          Нагадаємо

          Міністри України та Данії підписали Меморандум про співпрацю на Генасамблеї ООН. Документ передбачає спільні проєкти у біоекономіці, відновленні лісів, скороченні викидів та розвитку агросектору, а також підтримку українських фермерів.

          Трьом екскерівникам військового лісгоспу загрожує до 10 років за незаконну вирубку лісу23.09.25, 22:25 • 3326 переглядiв

          Віта Зеленецька

          ЕкономікаПолітика
          Данія
          Україна