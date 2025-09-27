В Україні завершують "лісову" реформу: які зміни чекають на "Ліси України"
Київ • УНН
В Україні розпочато процес перетворення ДП "Ліси України" на акціонерне товариство, що є завершальним етапом реформи лісової галузі. Цей крок дозволить компанії залучати інвестиції та оновлювати матеріально-технічну базу, при цьому 100% акцій належатимуть державі.
В Україні розпочали процес перетворення ДП "Ліси України" на акціонерне товариство та створення комісії з перетворення й інвентаризації. Це завершальний етап реформи лісової галузі, яку розпочали три роки тому. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
Деталі
Голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор Смаль підписав наказ про перетворення ДП "Ліси України" на акціонерне товариство та створення комісії з перетворення й інвентаризації.
Зазначається, що це завершальний етап реформи лісової галузі, яку розпочали три роки тому.
Корпоратизація ДП "Ліси України" передбачена в Плані дій Уряду на 2025 рік, до того ж це частина наших зобов'язань перед європейськими партнерами в рамках Ukraine Facility. Це гармонізація із корпоративними правилами ЄС та зрозуміла для міжнародних інвесторів модель управління, яка є умовою для залучення інвестицій
За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгора Перелигіна, перетворення на акціонерне товариство дасть змогу компанії більш гнучко підходити до реалізації інвестиційних проектів. Також акціонерне товариство має право направляти кошти від реалізації неліквідних активів у розвиток компанії, а це посилює її можливості та ефективність роботи.
Корпоратизація – це можливість продовжувати економічне зростання завдяки масштабним інвестиціям у розвиток інфраструктури (будівництво лісових доріг), закупівлю нової техніки (механізована заготівля) та запровадження автоматизованих систем управління виробничими процесами
Головні умови перетворення ДП "Ліси України" на АТ такі:
- власником земель лісогосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні ДП "Лісів України", залишиться держава (акціонерне товариство – лише лісокористувач);
- приватизація лісових ресурсів, як і раніше, заборонена законом "Про приватизацію об’єктів державного та комунального майна";
- формування статутного капіталу АТ «Ліси України» відбуватиметься за рахунок майна підприємства (нерухомість, засоби виробництва тощо);
- 100% акцій "Лісів України" належатиме державі.
У відомстві додали, що корпоратизація дозволить "Лісам України" оновити матеріально-технічну базу, впровадити сучасні технології, підвищити ефективність виробництва та фінансові показники.
Довідково
Процес корпоратизації передбачений Постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2022 № 1003 "Деякі питання реформування управління лісової галузі".
Крім того, на початку 2025 року парламент ухвалив закон, який зобов'язує перетворити державні підприємства на акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю.
ДП "Ліси України" є найбільшим лісокористувачем в країні та однією з найбільших державних лісових компаній Європи. На підприємстві працює понад 22 тис. співробітників. А в управлінні 6,6 млн га лісового фонду.
Нагадаємо
Міністри України та Данії підписали Меморандум про співпрацю на Генасамблеї ООН. Документ передбачає спільні проєкти у біоекономіці, відновленні лісів, скороченні викидів та розвитку агросектору, а також підтримку українських фермерів.
Трьом екскерівникам військового лісгоспу загрожує до 10 років за незаконну вирубку лісу23.09.25, 22:25 • 3326 переглядiв