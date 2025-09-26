Україна та Данія підписали меморандум про "зелене" відновлення та розвиток агросектору
Київ • УНН
Міністри України та Данії підписали Меморандум про співпрацю на Генасамблеї ООН. Документ передбачає спільні проєкти у біоекономіці, відновленні лісів, скороченні викидів та розвитку агросектору, а також підтримку українських фермерів.
На полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев і міністр зеленої трансформації Данії Єппе Бруус підписали Меморандум про співпрацю, який передбачає спільні проєкти у сфері біоекономіки, відновлення лісів, скорочення викидів і розвитку агросектору. Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що партнерство спирається на данський досвід "Зеленої тристоронньої угоди", відкриває спільні проекти у біоекономіці, відновленні лісів і скороченні викидів, зокрема в агросекторі, та передбачає підтримку фермерів завдяки сучасним технологіям і новим можливостям збуту.
Меморандум із Данією переводить нашу співпрацю у практичну площину. Це і залучення інвестицій у проєкти зеленого відновлення, і розвиток сучасного агросектору, а також крок до глибшої інтеграції європейських стандартів у сфері клімату та біоекономіки. Партнерство є ще одним кроком в екологізації нашої економіки - коли політики зростання, інвестиції, аграрні та екологічні цілі працюють як єдина система
Меморандум передбачає:
- впровадження практик багатофункціонального сільського господарства, яке враховує економічні та кліматичні цілі розвитку;
- спільні проекти для відновлення й відбудови сільськогосподарських ланцюгів доданої вартості та інфраструктури в Україні;
- розвиток фінансових та податкових стимулів для «зелених» ініціатив у сільському господарстві з подальшим спрямуванням платежів на модернізацію галузі;
- природоорієнтовані рішення для скорочення викидів парникових газів;
- підтримка фермерів-підприємців через інновації, дослідження та сучасні технології.
Угода про співпрацю також має збільшити експорт української сільськогосподарської продукції до країн ЄС.
Під час зустрічі сторони також обговорили участь данських компаній у відновленні України у сферах енергетики, біопалива, агропереробки та інфраструктури.
Крім того, було наголошено на значній фінансовій підтримці від Данії у відновленні Миколаєва та Миколаївської області. Зокрема, під час URC2025 NEFCO та МЗС Данії підписали угоду про внесок у розмірі 338 млн данських крон (близько €45,5 млн) на підтримку відбудови в регіоні, включно з проектами у сфері водопостачання, централізованого теплопостачання, енергоефективності та супровідними "зеленими" рішеннями.
Нагадаємо
