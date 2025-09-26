Україна та Данія підписали меморандум про "зелене" відновлення та розвиток агросектору

На полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев і міністр зеленої трансформації Данії Єппе Бруус підписали Меморандум про співпрацю, який передбачає спільні проєкти у сфері біоекономіки, відновлення лісів, скорочення викидів і розвитку агросектору. Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає УНН.

Зазначається, що партнерство спирається на данський досвід "Зеленої тристоронньої угоди", відкриває спільні проекти у біоекономіці, відновленні лісів і скороченні викидів, зокрема в агросекторі, та передбачає підтримку фермерів завдяки сучасним технологіям і новим можливостям збуту.

Меморандум із Данією переводить нашу співпрацю у практичну площину. Це і залучення інвестицій у проєкти зеленого відновлення, і розвиток сучасного агросектору, а також крок до глибшої інтеграції європейських стандартів у сфері клімату та біоекономіки. Партнерство є ще одним кроком в екологізації нашої економіки - коли політики зростання, інвестиції, аграрні та екологічні цілі працюють як єдина система