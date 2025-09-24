Україна та ЄС обговорили співпрацю в агросекторі: ключові напрями підтримки

В Міністерстві економіки України обговорили напрями співпраці в агросекторі з керівниками програм Представництва Європейського Союзу. Ключові напрями міжнародної підтримки: допомога аграріям у прифронтових регіонах, узгодження законодавства з нормами ЄС, розвиток тваринництва й інфраструктури. Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає УНН.

Заступники Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький та Ірина Овчаренко зустрілися з керівниками програм Представництва ЄС в Україні. Сторони обговорили питання подальшої співпраці в агросекторі.

Україна завершує скринінги за трьома переговорними розділами: "Сільське господарство та розвиток сільських територій", "Безпечність харчових продуктів, ветеринарна та фітосанітарна політика" та "Рибальство та аквакультура". Представники Єврокомісії високо оцінили проведену роботу. Реалізація європейських проєктів з підтримки сільського господарства сприяє швидшому та ефективнішому впровадженню в Україні норм та стандартів ЄС. І це дуже важлива робота з точки зору відновлення та нарощування потенціалу українського агросектору