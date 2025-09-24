$41.380.13
Україна та ЄС обговорили співпрацю в агросекторі: ключові напрями підтримки

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Міністерство економіки України та Представництво ЄС обговорили співпрацю в агросекторі, зосередившись на допомозі прифронтовим аграріям та гармонізації законодавства. Україна завершує скринінги за трьома переговорними розділами, отримавши високу оцінку від Єврокомісії.

Україна та ЄС обговорили співпрацю в агросекторі: ключові напрями підтримки

В Міністерстві економіки України обговорили напрями співпраці в агросекторі з керівниками програм Представництва Європейського Союзу. Ключові напрями міжнародної підтримки: допомога аграріям у прифронтових регіонах, узгодження законодавства з нормами ЄС, розвиток тваринництва й інфраструктури. Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає УНН.

Деталі

Заступники Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький та Ірина Овчаренко зустрілися з керівниками програм Представництва ЄС в Україні. Сторони обговорили питання подальшої співпраці в агросекторі.

Україна завершує скринінги за трьома переговорними розділами: "Сільське господарство та розвиток сільських територій", "Безпечність харчових продуктів, ветеринарна та фітосанітарна політика" та "Рибальство та аквакультура". Представники Єврокомісії високо оцінили проведену роботу. Реалізація європейських проєктів з підтримки сільського господарства сприяє швидшому та ефективнішому впровадженню в Україні норм та стандартів ЄС. І це дуже важлива робота з точки зору відновлення та нарощування потенціалу українського агросектору

- сказав Тарас Висоцький.

Зазначається, що серед основних напрямів підтримки з боку міжнародних партнерів для відновлення та розвитку аграрного сектору України:        

  • підтримка аграріїв на прифронтових територіях;      
    • гармонізація аграрного законодавства з нормами ЄС, впровадження стандартів безпечності харчових продуктів, фітосанітарного та ветеринарного контролю;        
      • стимулювання розвитку тваринництва, а також розбудова аграрної інфраструктури для зберігання овочевої продукції;
        • реалізація продовольчих гуманітарних ініціатив «Grain from Ukraine» та «Food from Ukraine», спрямованих на зміцнення ролі України як одного з гарантів світової продовольчої безпеки.

          Тарас Висоцький подякував за підтримку українського агросектору в процесі євроінтеграції. За його словами, реалізація проєктів ЄС "Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні" (IPRSA) та "Подальша підтримка у погодженні українського законодавства, контролю та поінформованості із законодавством ЄС у сфері безпечності харчових продуктів, здоров'я та благополуччя тварин, фітосанітарії" (ILCA) підтримують як інституційну спроможність України на шляху до євроінтеграційного курсу, так і сприяють більш ефективній адаптації агровиробників до норм та вимог ЄС у майбутньому.

          Нагадаємо

          Українська делегація завершила скринінгові зустрічі у Брюсселі за переговорним розділом "Сільське господарство та розвиток сільських територій". Європейська Комісія позитивно оцінила представлені матеріали, що свідчить про значний прогрес України.

          Віта Зеленецька

